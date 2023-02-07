Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, enkaz altında kalan kalecileri Ahmet Eyüp Türkaslan'ın hayatını kaybettini açıkladı.

Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depreminde meydana gelen şiddetli iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu.

Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan da depremde enkaz altında kalmıştı.

28 yaşındaki eldivenden kötü haber geldi Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Show TV'de şunları söyledi: "Maalesef Ahmet'imiz öldü. Ölüsünü çıkardılar oradan. Ama maalesef yaşamıyor."

Yeni Malatyaspor kulübünden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan."