Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında kaldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ı enkaz altından kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'de yaşanan deprem birçok ilde can kaybına neden oldu

Kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında

İskenderunspor iki antrenörünün enkaz altında olduğunu açıklamıştı

NE OLDU? Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizde hissedilen depremde enkaz altında kalanlar arasında Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın da olduğu açıklandı.

SON DURUM NE? Ahmet Eyüp Türkaslan’ın eşi enkazdan sağ çıkarıldı ancak 28 yaşındaki eldivenin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

NE SÖYLENDİ? Yeni Malatyaspor resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ahmet Eyüp Türkaslan için, "Dualarımız seninle" dedi.

DAHA FAZLASI: TFF 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor da teknik heyetten iki antrenörün göçük altında kaldığını ve acil yardım beklediklerini açıkladı.