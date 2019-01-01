Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'yi kadrosuna katıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre ile prensipte anlaştı.

Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Anadolu Ajansı' na yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında bazı oyuncularla temas halinde olduklarını belirtti.

Yapılan yoğun çalışmalar sonucu futbolcu Gökhan Töre ile prensipte anlaştıklarını duyuran Çelikel, "İnşallah oyuncuyu 1+1 yıllığına kadromuza katacağız. Salı günü resmi sözleşme imzalandıktan sonra futbolcuyu kamp çalışmamıza dahil edeceğiz" diye konuştu.