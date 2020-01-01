Yeni Malatyaspor, Ertaç Özbir'i renklerine bağladı

Yeni Malatyaspor, 31 yaşındaki kaleci Ertaç Özbir'i kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp, Ertaç Özbir ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından Ertaç Özbir'in sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ertaç Özbir'in bonservisi ile transferi konusunda Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüz ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Ertaç Özbir'e yuvana tekrar hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ertaç Özbir, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği formasıyla 16 Süper Lig maçında forma giydi.