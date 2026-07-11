Yeni keşfedilen bir canlıya “Dünya Kupası Sürprizi” adı verildi!

2026 Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları milli takımıyla sergilediği muhteşem performans sayesinde dünya çapında büyük beğeni toplayan kaleci Fozinia, farklı bir onurla ödüllendirildi: İspanyol biyolog Jesús Ortía tarafından Karayipler bölgesinde keşfedilen yeni bir deniz salyangozu türüne onun adı verildi.

40 yaşındaki tecrübeli kalecinin gerçek adı “Josimar José Ivorra Díaz” olmakla birlikte, rahmetli büyükannesinin anısını yaşatmak için formasına “Fozinia” adını yazdırmayı tercih etmişti.

Ortia, keşfettiği canlıya “Aldisa Fozinia” adını verdi. Bu isimle kalecinin oynadığı önemli role atıfta bulunurken, canlının kırmızı renginin Fozinia’nın İspanya karşısında gösterdiği başarıyı ve 2026 Dünya Kupası’nın ilk turunda oynanan 0-0 berabere biten maçtaki muhteşem performansını simgelediğini belirtti, İngiliz Yayın Kurumu (BBC) tarafından aktarıldı.

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Fozinia, Yeşil Burun Adaları'nın Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını kazanmasına katkıda bulundu. Takım, daha sonra 32'li turlara yükseldi ve uzatmaların ardından son şampiyon Arjantin'e karşı 3-2'lik onurlu bir mağlubiyetle turnuvaya veda etti.

Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası finallerine ulaşan en genç ikinci ülke olarak kabul ediliyor.

Fozinha'nın muhteşem performansı, popülaritesinde muazzam bir sıçramaya yol açtı; Instagram'daki takipçi sayısı 50 binden 17,4 milyona çıktı.

Oviedo Üniversitesi’nde fahri profesör olan ve 2023 yılında Yeşil Burun Adaları’ndan Liyakat Nişanı alan Ortia, deniz biyolojisi ve futbola olan tutkusu ile tanınıyor. Daha önce keşfettiği canlılara futbolcuların isimlerini vermişti; bunların arasında Kosta Rikalı kaleci Keylor Navas da bulunuyor.