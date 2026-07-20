Yeni görüntüler: Gavi intikamını alıyor ve Leandro Paredes’e bir darbe indiriyor

Leandro Paredes, Pazar akşamı İspanya’ya karşı kaybedilen Dünya Kupası finalinin ardından en kötü yanını gösterdi, ancak X’te yayınlanan yeni görüntüler, kaotik son dakikalarda Gavi’nin de geri kalmadığını ortaya koyuyor. İspanyol orta saha oyuncusu, Arjantinli oyuncu tamamen çılgına dönmeden hemen önce Paredes’in göğsüne sert bir tokat attı.

İlk başta, son düdüğün ardından yaşanan kitlesel kavganın başlıca kışkırtıcısı Paredes gibi görünüyordu. Daha önce ortaya çıkan görüntüler, takım arkadaşlarıyla dünya şampiyonluğunu kutlamaya giden Rodri’ye ilk göğüs darbesini Nahuel Molina’nın indirdiğini zaten ortaya koymuştu.

Ardından durum daha da tırmandı. Eric García ve Paredes arasında tartışma çıktı; bunun üzerine Arjantinli oyuncu, yere düşen İspanyol savunmacıya bir tekme attı. O anda Gavi de kavgaya karıştı.

X'te yayınlanan yeni görüntülerde, İspanya'nın orta saha oyuncusu Gavi'nin daha sonra Paredes'e göğsüne sert bir yumruk attığı görülüyor. Gavi, bu hareketiyle FC Barcelona'daki takım arkadaşı García'yı korumuştu. Bu hareket ilk başta görüntülerde neredeyse hiç görünmüyordu ve bu nedenle haberlerde yer almamıştı, ancak yeni bir kamera açısı sayesinde daha net bir şekilde görülebiliyor.

Gavi’nin tokatı, Paredes’in anında şiddetli bir tepkisine yol açtı. Boca Juniors’un orta saha oyuncusu, İspanyol rakibini sert bir şekilde yere itti ve ardından yüzüne bir darbe daha indirdi; bunun üzerine birçok oyuncu olaya müdahale etti.

Paredes, maçın hemen ardından kırmızı kart gördü ve ağır bir ceza ile karşı karşıya. Gavi de muhtemelen yaptırımlardan korkmak zorunda kalabilir.







