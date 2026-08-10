Ünlü futbolcu menajeri Pini Zahavi şu anda Barcelona'da bulunuyor. Zahavi, transfer piyasasının hareketli olduğu bu dönemde Katalan şehrindeki varlığını futbolcularından bazılarıyla görüşmenin yanı sıra Barça Başkanı Joan Laporta ile bir araya gelmek için değerlendirdi.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Laporta ve Zahavi dün akşam, menajerin şehre ziyaretleri sırasında genellikle kaldığı otelde bir görüşme yaptı.

Görüşme, transfer piyasası döneminde gerçekleşmesi nedeniyle kaçınılmaz olarak dikkat çekti; ancak görüşmeye vâkıf kaynaklar, bunu herhangi bir transferle ilişkilendirmenin önemini azalttı.

Aynı kaynaklar, görüşmenin her şeyden önce dostane bir nitelik taşıdığını doğrularken, Laporta ile Zahavi arasında uzun yıllardır mükemmel bir kişisel ilişki bulunduğunu ve futbol dünyasında pek çok işte bir araya geldiklerini belirtti. Bu nedenle iki taraf, aynı yerde bulunmalarının denk gelmesini her zaman bir araya gelmek ve son gelişmeleri paylaşmak için değerlendirmeye özen gösteriyor.

Zahavi ile Barcelona arasındaki ilişki son derece sıkı olmayı sürdürüyor; zira menajer, Robert Lewandowski'nin Katalan kulübüne transferinde başlıca isimlerden biriydi ve halihazırda kendisiyle çok yakın bir ilişkisi bulunan Hansi Flick'i de temsil ediyor.

Zahavi'nin müvekkil listesinde ayrıca Barcelona akademisindeki umut vadeden genç yeteneklerden bazıları da yer alıyor; bunların arasında Ibrahima Toungara ve Aaron Yaakobishvili de bulunuyor.

Zahavi'nin bazı futbolcularının geleceğinin önümüzdeki haftalarda belli olması bekleniyor; zira Yaakobishvili, durumu hâlâ askıda olan futbolculardan biri. Geleceği henüz netleşmemiş olsa da, Barcelona'dan uzakta oynama süresi bulmaya devam etmek için yeniden ayrılması mümkün.

Danışılan kaynaklar, şu an için Laporta ile Zahavi görüşmesine transfer piyasasıyla ilişkili bir önem atfetmemekte ısrar ediyor. Futbol dünyasının iki eski dostu, kulübün ofislerinde yoğun bir hareketliliğin yaşandığı bu günlerde menajerin Barcelona'da bulunmasını aralarındaki buluşmayı yenilemek için değerlendirdi.