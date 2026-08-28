Portekizli Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, La Liga'daki Real Sociedad karşılaşmasında yeni savunma hattının temellerini atmaya başladı.

İspanyol "As" gazetesine göre, maçın 35. dakikasında Mourinho, defans oyuncularından daha fazla konsantrasyon talep etmek için acil bir müdahalede bulundu. Bu müdahale, Sergio Gomez'in Real Madrid kalesine yakın geçen sert şutunun ardından geldi ve kaleci Thibaut Courtois'nın 10. dakikada Mikel Oyarzabal'ın şutunu kurtarmasından bu yana yaşadığı sakin dönemi sona erdirdi.

Teknik direktör, kondisyoner Antonio Pintus eşliğinde beş oyuncuyu hemen ısınmaya gönderdi: Cucurella, Camavinga, Brahim Diaz, Trent Alexander-Arnold ve Asencio. Portekizli teknik direktör bu konuda doğrudan şu açıklamayı yaptı: "Bunu her zaman 35. dakikada yaparım. Devre arasında herkesin içeride olmasını severim, çünkü herkes için talimatlar var."

Gazete, maçın ikinci yarısının 1-1'lik beraberlik skoruyla başladığını ve Cucurella'nın Alvaro Carreras'ın yerine oyuna girdiğini, böylece Real Madrid'in yeni bir oyuncusu olarak Santiago Bernabeu sahasındaki ilk çıkışını yaptığını belirtti.

Bu değişiklik, üçü bu yaz gerçekleştirilen transferlerden oluşan dört oyunculu bir savunma hattı oluşturulmasıyla sonuçlandı. Dumfries ve Cucurella iki bek mevkiinde yer aldı; Konate, geçen sezon transfer edilen Huijsen'in yanında sağ stoper olarak oynadı, Huijsen ise sol stoper olarak görev yaptı. Mourinho medya karşısındaki açıklamasında bu değişikliği şöyle açıkladı: "Carreras'ın değiştirilmesi sarı kart nedeniyleydi (10. dakikada Kubo'ya yaptığı müdahale sonrası gördüğü kart)."

Real Madrid teknik heyeti, çok fazla değişiklik göstermeyeceği anlaşılan bu savunma dizilişinde karar kıldı; olası değişiklikler ise Militao'nun dönüşünden önce Konate ya da Huijsen'in yerine Rüdiger'in sahaya sürülmesiyle sınırlı kalabilir.

Bu dört oyuncu, bu sezonun kritik maçlarında arka hattı yönlendirmeye aday. Beşli savunmada oynamaya alışkın olan ve Trent'i geride bırakarak tartışmasız asli sağ bek konumuna gelen Dumfries'in varlığı, sol taraftaki Cucurella ile birlikte, takımın savunma hattının yukarı çıkmasına, savunma ile hücumu bir arada yürütmesine ve ileri bölgelerde baskı yapabilmesine katkı sağlıyor. Bu da orta saha ve hücum oyuncularına, Portekizli teknik direktörün uygulamaya çalıştığı yüksek presi hayata geçirme imkânı veriyor.

Opta ağının yayımladığı istatistikler dikkat çekici rakamlar ortaya koydu. Dumfries, sahanın son üçte birlik bölümünde 15 pasla en çok pas yapan oyuncular sıralamasında beşinci oldu; önünde 25 pasla Güler, 22'şer pasla eşit performans sergileyen Mbappe ile Valverde ve 17 pas veren Bernardo yer aldı.

Konate, iki başarılı müdahaleyle en çok ikili mücadele kazanan oyuncular listesinin başında yer aldı ve Cucurella ile eşitti. Huijsen ise 72 denemeden 69'unu tamamlayarak yüzde 95,8'lik bir başarı oranına ulaştı ve bu alanda en iyi oyuncu oldu; en çok pas tamamlayan isim oldu.

Alvaro Carreras'ın rolü savunmada da öne çıktı; dört top kazanarak Huijsen'in elde ettiği rakamı yakaladı. Böylece Real Madrid'in arka hattı toplam 15 top kazanılmasına katkı sağladı; bunların neredeyse yarısı, tam olarak yedi topu, Real Sociedad'ın kendi yarı sahasında oldu.

Savunma görevleri açısından Real Madrid oyuncuları, Courtois'nın kalesine yalnızca üç şut çekilmesine izin verdi; bu, takımın Espanyol karşısında karşılaştığı sayının aynısı.

Yine de bu rakam, Mourinho'nun yönettiği bir takım için yüksek sayılıyor. Mourinho, 2010-2011 sezonunda 30 maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı; İspanya Ligi'nde 38 maçın 16'sında, Şampiyonlar Ligi'nde 12 maçın 8'inde ve İspanya Kral Kupası'nda 9 maçın 6'sında gol yememiş, toplamda 59 maçın 30'unda kalesini temiz tutarak yüzde 50 oranını aşmıştı.

Bu savunma hattının uyumunun, uluslararası araya kadar oynanacak önümüzdeki maçlar boyunca kuşkusuz daha da pekişmesi bekleniyor. Bu maçlar arasında Malaga, Betis ve Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış karşılaşması, ardından Rayo ile Elche maçları ve nihayet Metropolitano sahasında Atletico'ya karşı oynanacak derbi maçı yer alıyor.

"As" raporunu şu sözlerle noktaladı: "Kritik aşamalara ulaşılırken, daha iyi bir koruma düzeyi için yeni bir savunmayı temsil edecek yeni bir beyaz duvar temellerini atmaya başlıyor."



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