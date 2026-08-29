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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Yeni bir savunmacı: Real Madrid, La Liga'dan bir transferi bitirdi

Transfers
J. Mourinho
S. Martinez
Real Madrid
Racing Santander
La Liga
Portekiz
İspanya

MOURINHO'DAN HEYECAN VERİCİ İDDİA

Real Madrid, devam eden yaz transfer döneminde savunma hattına yeni bir transferi bağlamayı başardı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Real Madrid, Racing Santander'den 19 yaşındaki stoper Sergio Martinez'in transferini bağladı."

Transfer uzmanı şöyle ekledi: "Martinez, Racing Santander'e kiralanmadan doğrudan Real Madrid'e katılacak."

La Liga
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Racing Santander
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Şöyle devam etti: "Sergio Martinez'in Real Madrid'e transferi 3 milyon avro tutarında gerçekleşti ve sözleşmesi Kraliyet ekibiyle Haziran 2030'a kadar uzanacak."

Romano şunları da söyledi: "Savunmacı, Real Madrid'e katılmak için İngiliz, Alman ve Suudi kulüplerinden gelen teklifleri reddetti."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Jose Mourinho transferin seçiminde yer aldı ve Martinez ayrıca A takımla antrenman yapacak; zira kulüpte büyük bir yetenek olarak görülüyor."

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun bu yaz 21 yaşındaki Carlos Espi'yi kadroya katmaya oynadığını ve oyuncunun bu yaz Kraliyet ekibinde öne çıkan bir role sahip olduğunu hatırlatalım.

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