Real Madrid, devam eden yaz transfer döneminde savunma hattına yeni bir transferi bağlamayı başardı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Real Madrid, Racing Santander'den 19 yaşındaki stoper Sergio Martinez'in transferini bağladı."

Transfer uzmanı şöyle ekledi: "Martinez, Racing Santander'e kiralanmadan doğrudan Real Madrid'e katılacak."





Şöyle devam etti: "Sergio Martinez'in Real Madrid'e transferi 3 milyon avro tutarında gerçekleşti ve sözleşmesi Kraliyet ekibiyle Haziran 2030'a kadar uzanacak."

Romano şunları da söyledi: "Savunmacı, Real Madrid'e katılmak için İngiliz, Alman ve Suudi kulüplerinden gelen teklifleri reddetti."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Jose Mourinho transferin seçiminde yer aldı ve Martinez ayrıca A takımla antrenman yapacak; zira kulüpte büyük bir yetenek olarak görülüyor."

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun bu yaz 21 yaşındaki Carlos Espi'yi kadroya katmaya oynadığını ve oyuncunun bu yaz Kraliyet ekibinde öne çıkan bir role sahip olduğunu hatırlatalım.



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