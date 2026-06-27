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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Yeni bir sakatlık… Salah, Dünya Kupası’nda Mısır’ı endişelendiriyor

M. Salah
Mısır
İran
Dünya Kupası
Mısır
İran

Etkileyici bir vuruş

Mısırlı yıldız Muhammed Salah, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda İran ile oynanan maçta Firavunlar’ı endişelendirdi.

Salah, sakatlığı nedeniyle 57. dakikada sahadan ayrılırken, yerine Ahmed Mustafa Zizo oyuna girdi.

Kameralar, Salah'ın oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinde otururken arka bacak kasına buz uyguladığını görüntüledi.

Mısır-İran maçında ayrıca ilk yarıda savunma oyuncusu Muhammed Abdülmünem de sakatlık geçirdi ve oyundan çıktı.

Dünya Kupası’nın ikinci turunda Mısır ile Yeni Zelanda arasında oynanan maçta ise Hamdi Fathi ve Hossam Abdel Majeed ikilisi sakatlanmıştı.

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