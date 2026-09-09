"Yeni bir proje": Messi'ye İspanya'dan güven veren bir mesaj

Inter Miami'nin yıldızı Arjantinli Lionel Messi, büyük bir yatırım adımına hazırlanırken İspanya'dan güven verici bir mesaj aldı.

Elda Belediye Başkanı Rubén Alfaro, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, Lionel Messi gibi dünya çapında bir kişiliğin Deportivo Eldense kulübüne sahip olmasının şehir için taşıdığı önemi vurguladı.

"Marca" gazetesine göre, işlemin tamamlanması halinde kulübün belediye desteğini almaya devam edeceğine işaret etti.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Messi'ye yakın kişilerle yürütülen görüşmelerde, Eldense'nin tarihi bir kulüp olduğunu, Alicante ilinin en eski kulübü olmasının yanı sıra son üç yılda profesyonel futbola iki kez yükselme başarısı gösterdiğini göz önünde bulundurdular."

Belediye başkanı, Messi'ye yakın çevreyle yaptığı görüşmelerle ilgili olarak, onların "son yıllarda belediye meclisinin desteğine tanık olduklarını" ve "2022 yılında halka açık bir spor anonim şirketi haline geldiğinden bu yana, sezon başına bir milyon euro değerindeki bir sponsorluk anlaşması kapsamında kulübe dört milyon eurodan fazla destek sağladığını" da ekledi.

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Bu bağlamda Alfaro, bu temaslarda, belediye başkanına göre "eğitim ve halk futboluna" odaklanacak bir projede "kulübün belediye meclisinin desteğini almaya devam edeceği" mesajını ilettiğini vurguladı.

Siyasetçi sözlerini şöyle tamamladı: "Lionel Messi gibi birinin kulübümüzü fark etmesi ve Elda'yı hem ulusal hem de uluslararası düzeyde haritaya koyabilmesi, şehir için büyük bir fırsattır."

Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Messi'nin, İspanya'da profesyonel bir kulübe sahip olan ilk Arjantinli futbolcu olacağını belirtelim.

Dün çıkan haberler, Lionel Messi'nin İspanya İkinci Lig kulüplerinden Eldense'yi satın almak için ilkesel bir anlaşmaya vardığını ve başka herhangi bir tarafın müdahalesi olmaksızın kulübün tüm hisselerini satın alacağını doğruladı.

Böylece, anlaşmanın teyit edilmesi halinde, İspanya profesyonel futbol dünyasında iş hayatına adım atmış olacak ve bu yılın başında Katalonya Üçüncü Lig kulüplerinden Cornellà'yı satın almasının ardından varlığını pekiştirecek.