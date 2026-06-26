Yeni bir mücadele… Fas, Hollanda’nın efsane oyuncusunun oğlunu kadrosuna katmaya çalışıyor

Çift vatandaşlığa sahip yetenekleri kadrolarına katma konusundaki göz kamaştırıcı başarılarıyla ün salmış Fas Futbol Federasyonu’nun yetenek avcılarının gözü, bu kez değerli ve üst düzey bir hedefe kilitlenmiş görünüyor.

19 yaşındaki Hollandalı Feyenoord kulübü forveti Shakil van Persie, yeni hedef haline geldi ve Fas ile Hollanda milli takımları arasındaki alevli rekabetin en son bölümü oldu. Hollanda’nın yaşayan efsanesi Robin van Persie’nin oğlu olan bu gelecek vaat eden forvet, Feyenoord kadrosundaki en parlak genç yeteneklerden biri olarak görülüyor ve bu da onu, uluslararası hizmetlerini kazanmak için yarışan iki federasyon arasında şiddetli bir çekişmenin odağı haline getirdi.

Sezonun sonlarında geçirdiği sakatlık, güçlü çıkışını bir süre durdurmuş olsa da, Shakil profesyonel futbol dünyasında son derece umut verici bir başlangıç yaptı. "De Jongens" milli takımının tarihindeki en çok gol atan ikinci oyuncunun oğlu olarak, doğal ve beklenen yolun Hollanda milli takımında oynaması yönünde olması gerekirdi; ancak Fas basını, oyuncunun "Atlas Aslanları"nı temsil etme olasılığını doğrulayarak bir sürpriz yarattı. Portekizli “Abola” gazetesinin aktardığına göre, bu iddia, annesi Bushra van Persie’nin Fas kökenli olmasına dayanıyor.

Bu tür hamleler, daha önce de benzer durumlarda yetenekli oyuncuları ikna etmek için şiddetli mücadeleler vermiş olan Fas Kraliyet Futbol Federasyonu için alışılmadık bir durum değildir. Federasyonun, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal ile ilgili önceki girişimleri ve İspanya doğumlu Real Madrid yıldızı İbrahim Díaz'ın durumunu başarıyla sonuçlandırması buna örnek olarak gösterilebilir.

Genç Van Persie’yi kadroya katmak için gösterilen yoğun çabalar, Fas milli takımının hücum hattını güçlendirmek için köklü çözümler aradığı bir dönemde gerçekleşiyor. Açık forvet pozisyonu, teknik direktör Muhammed Vehbi’nin kadrosundaki en belirgin zayıf nokta olarak görülüyor; Bu durum, teknik direktörü son zamanlarda bu pozisyonda alternatif bir çözüm olarak oyun kurucu İsmail Sebari’ye güvenmeye itti.

Ayyub El Kaabi ve Youssef En-Nesyri gibi mevcut forvetlerin futbol kariyerlerinde ileri bir aşamaya ve büyük bir olgunluğa ulaşmasıyla birlikte, “Aslanlar”ın hücum hattının geleceği, genç Feyenoord golcüsünde yatıyor olabilir. Özellikle de Shakil, Hollanda Eredivisie’de oynadığı sadece üç maçta iki gol atarak, golcü içgüdüsünü ve kale önündeki etkinliğini kanıtladı; bu çarpıcı gol ortalaması, onu anında spot ışıklarının altına taşıdı.