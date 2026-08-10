Atletico Madrid forveti Julian Alvarez, Barcelona'ya transfer olma isteğini sürdürürken bugün pazartesi takımının antrenmanlarına döndü; bu sırada kendisine Madrid kulübünden ayrılmak için yasal bir yol açabilecek bir hukuki emsal gündeme geldi.

İspanyol "As" gazetesine göre, Alvarez tatilinin sona ermesinin ardından yeni sezon hazırlık dönemine başladı; 2026-2027 sezonunun başlamasına yaklaşılırken sağlık kontrollerinden geçti ve fiziksel hazırlığını yeniden kazanmak için bireysel antrenman yaptı.

Arjantinli forvet, Barcelona'ya transfer olma isteğini yeniden teyit etmek için bugün Diego Simeone ya da Gil Marin ile görüşmeyi planlıyordu; ancak teknik direktör ve kulübün icra kurulu başkanı takımın tesislerinde bulunmadığı için beklemek zorunda kalacak.

Gazete, oyuncu ile kulüp yetkilileri arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmede Atletico Madrid'in tutumunun zerre kadar değişmeyeceğini açıkladı. Gazeteye göre, oyuncu kendilerinden Barcelona'ya transferi konusunda görüşme talep ettiğinde forvete "Özür dile ve işe başla" cümlesiyle yanıt verecekler.

Madrid kulübünün tutumunda ısrarcı olması nedeniyle transfer şu an için oldukça karmaşık görünüyor.

Bu bağlamda hukuk uzmanı Miguel Galan, Julian Alvarez'in Metropolitano stadını terk etmek için hukuki bir yol açmasına imkan tanıyabilecek bir emsali yeniden gündeme getirdi. Bu, 2005 yılına dayanan ve "Zubiaurre davası" olarak bilinen olay; o dönem Ibai Zubiaurre, Athletic Bilbao'ya bedelsiz transfer olmak için Real Sociedad'dan "özgürlük kartını" yarım milyon euro karşılığında satın almıştı.

Real Sociedad, oyuncunun sözleşmesindeki küçük maddelerin sözleşmeyi tek taraflı olarak uzatma ve serbest kalma bedelini 30 milyon euroya çıkarma imkanı tanıdığını değerlendirerek davayı mahkemeye taşımıştı.

San Sebastian 1. İş Mahkemesi, 30 milyon euroluk serbest kalma bedelinin aşırı ve orantısız olduğunu değerlendirerek bu bedeli beş milyon euroya indirdi; Yüksek Mahkeme de tazminat tutarını onadı.

Hukuki süreç 2008 yılına kadar sürdü; Zubiaurre ise dava nedeniyle bir yıldan fazla süre boyunca oynayamadı. Ancak Miguel Galan, bu emsalin "iş yargısının, mesleki özgürlüğü kısıtlayan ve orantısız olan sözleşme fesih maddesini yargı yoluyla gözden geçirebileceğini teyit ettiği" görüşünde.

Ulusal Futbol Antrenörü Yetiştirme Merkezi başkanı ve spor hukuku uzmanı, "X" platformu üzerinden şunları söyledi: "Herkes kendi sonucunu çıkarsın."

Barcelona'nın eski yöneticisi ve eski başkan adayı Toni Freixa da aynı sosyal ağ üzerinden benzer bir tutum sergileyerek şöyle konuştu: "Julian'ın sözleşmesindeki serbest kalma bedeli; tutarı ile maaşı ve piyasa değeri arasındaki orantısızlık nedeniyle, yasayı dolanma teşkil ettiğinden hukuken geçersizdir. İş yargısındaki herhangi bir hakim bunu ilan eder. Alvarez bu mücadeleye girmek isterse, büyük bir farkla kazanır."

Oyuncu niyetini ifade etme konusunda son derece açık olmasına rağmen Alvarez'in geleceğine dair tartışma sürüyor. Barcelona onunla anlaşmak için büyük bir mali çaba göstermeye hazırken, Atletico Madrid hâlâ tutumunda ısrarcı ve geri adım atmaya niyetli değil.