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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Yeni bir Hilal: Inzaghi, Martinelli ve Watkins'in Şabab derbisindeki durumunu netleştirdi

Al Shabab - Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
Premier Lig
O. Watkins
G. Martinelli
Suudi Arabistan
İngiltere
Brezilya

"Lider" farklı bir görünüm sergiliyor

Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, iki yeni yıldızı Brezilyalı Gabriel Martinelli ile İngiliz Ollie Watkins'in Şebab'a karşı oynanacak Riyad derbisinde forma giyip giymeyeceği konusunda kararını verdi.

Hilal, bugün cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki SHG Arena'da Roshn Ligi'nin beşinci haftasında Şebab'a konuk olacak.

Suudi Arabistan gazetesi "El-Riyadiyye", Martinelli'nin Şebab derbisi için Hilal kampına katıldığını ve Inzaghi'nin maçtan hemen önce açıklayacağı nihai kadroda yer almasının beklendiğini belirtti.

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Bu gelişme, başkent kulübünün Martinelli'yi Arsenal'den, basın raporlarına göre 65 milyon euro bedelle transfer ettiğini duyurmasından 24 saatten kısa bir süre sonra geldi.

Premier Lig
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Buna karşılık, Suudi Arabistan gazetesi "El-Yevm"in açıkladığına göre, Aston Villa'dan gelen İngiliz forvet Ollie Watkins, İtalyan teknik direktörün açıklayacağı ilk on birin başında yer alacak.

Watkins, "Ez-Zaim" ile yolculuğuna aslında geçen salı günü başlamış, geleneksel rakip Ahli karşısında Kingdom Arena'da 3-0 kazanılan klasikoda oyuna sonradan girip üçüncü golü kaydetmişti.

Hilal, puan tablosunun zirvesindeki yerini korumak amacıyla üst üste beşinci galibiyetini almanın peşinde. Ekip şu anda 12 puanla lider konumda bulunuyor ve ikinci sıradaki Nasr'ın yalnızca averajla önünde yer alıyor.

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