Son saatlerde, Al-Nassr kulübünün mevcut yaz transfer döneminde yaşadığı mali krize ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Basında yer alan haberler, Al-Nassr kulübünün büyük bir mali kriz içinde olduğunu, bunun da kulübü herhangi bir transfer gerçekleştirmeden önce sıkı mali kısıtlamalara tabi kıldığını ortaya koymuştu. Bu durum, kulübün şu ana kadar herhangi bir oyuncuyla anlaşma yapmasını engellemişti.

Suudi Arabistan'ın "Arriyadiyah" gazetesi, bugün cuma günü, Al-Nassr kulübünün mevcut yaz transfer döneminde yeni transferler yapmasına olanak tanıyan mali yeterlilik belgesini aldığını açıkladı.

Ancak gazetenin ortaya koyduğuna göre, Al-Nassr kulübüne uygulanan mali kısıtlamalar şu ana kadar hâlâ geçerliliğini koruyor ve kulüp, yeni transferler yapabilmek için bu kısıtlamaların önümüzdeki birkaç saat içinde kaldırılmasını umuyor.

Gazete, mali yeterlilik belgesinin Al-Nassr'a, Suudi Arabistan Ligi Birliği'ne bağlı Mali Denetim Komitesi'nden nihai onayı alması şartıyla, yeni transfer dosyalarını sonuçlandırma ve bazı oyuncuların sözleşmelerini yenileme imkânı verdiğini açıkladı.

Al-Nassr taraftarları, kulübün mevcut yaz transfer döneminde gerçekleştireceği ilk transferin duyurulmasını bekliyor. Söz konusu transfer, Real Mallorca kulübünden 9 milyon euro karşılığında katılacak olan Portekizli orta saha oyuncusu Samu Costa'yı kapsıyor.

Al-Nassr, Suudi Roshn Ligi'ndeki şampiyonluğunu koruyabilmek, tarihinde ilk kez AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek ve ayrıca Kral Kupası unvanı için mücadele edebilmek amacıyla kadrosunu daha fazla oyuncuyla güçlendirmek istiyor.