Manchester City'nin yıldızı Rodri, Barcelona'nın yeni oyuncusu olmaya her zamankinden daha yakın hale geldi.

"Sport" gazetesi, Barcelona'nın İspanyol milli futbolcuyu kadrosuna katmak için üçüncü teklifini sunmasının ardından, Katalan kulübü ile Manchester City arasındaki görüşmelerin ilerlediğini aktardı.

Ancak iki kulüp görüş birliğine yaklaşmaya devam ederken, transferin sonuçlanmasına doğru iten bir başka etken daha var: Dünya şampiyonunun gerçekten Barcelona'ya gitme isteği.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun belirttiğine göre Rodri, İspanya Milli Takımı'ndaki Barcelona'ya mensup bazı takım arkadaşlarıyla neredeyse her gün iletişim halinde kalıyor ve onlarla, transferini mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırma isteğini açıkça belirttiği mesajlar alıp veriyor.

2024 Ballon d'Or ödülünün sahibi, onlarla son derece özel bir ilişkiye sahip ve bu kişisel bağ da onun Barcelona projesine bel bağlama kararını etkileyen etkenlerden biri oldu.

Ve bu basit bir mesele değil; çünkü Rodri, Barcelona soyunma odasını çok iyi tanıyor. Zira İspanya Milli Takımı'nda takımın kadrosunu oluşturan oyuncuların büyük bir bölümüyle birlikte oynuyor: Eric Garcia, Dani Olmo, Pau Cubarsi, Lamine Yamal, Juan Garcia, Gavi, Pedri ve Fermin Lopez gibi.