Yeni bir darbe: Barcelona transfer döneminde kan kaybetmeye devam ediyor

Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu Barcelona için yeni bir darbe olarak Katalan kulübü, yıldız oyuncusu Salma Paralluelo'nun 4 yıllık sözleşmeyle Fransız ekibi Lyon'a transfer olduğunu açıkladı. Bu adım, kıtasal şampiyonluğun ardından Barcelona'nın kadın yıldızlarını kaybetmeye devam ettiğini yansıtıyor.

Lyon kulübü resmi açıklamasında, 23 yaşındaki İspanyol oyuncunun kadrosuna katıldığını doğruladı. Bu transfer, Paralluelo'nun İspanya dışındaki ilk profesyonel deneyimini temsil ediyor. Oyuncu, sahibi Michele Kang'ın yönetimi altında köklü Fransız kulübünün iddialı projesini yürüten eski teknik direktörü Jonatan Giráldez ile yeniden bir araya gelecek.

Kupalarla dolu bir kariyer

İspanya'nın şampiyon olduğu 2023 Dünya Kupası'nda en iyi genç oyuncu ödülünün sahibi Paralluelo, kupalarla dolu 4 sezonun ardından Katalan kulübünden ayrılıyor. Bu süreçte 14 kupa kazandı, 131 maçta 72 gol attı; bunların arasında son Şampiyonlar Ligi finalindeki iki golü de yer alıyor.

Sol kanat oyuncusunun ayrılığı, Barcelona kadrosunda yaşanan geniş çaplı bir göç dalgasının parçası olarak geldi. Takım, daha önce yine Michele Kang'a ait olan London City Lionesses'e katılan yıldızı Alexia Putellas'a da veda etmişti. Bu durum, kıtasal şampiyonluğun kazanılmasına katkıda bulunan kilit oyuncuların ayrılığını telafi etme konusunda Barcelona'yı büyük bir sınavla karşı karşıya bırakıyor.

Lyon için iddialı takviyeler

Lyon kulübü ise Paralluelo'yu kadrosuna katmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Oyuncu, Caroline Weir, Maria Luisa Grohs ve Johanna Rytting Kaneryd'i de kapsayan yeni transferler listesine ekleniyor. Bu hamle, Fransa'nın doğusunda yer alan kulübün önümüzdeki sezonlarda Avrupa'nın büyükleri arasındaki yerini yeniden kazanma iddialarını güçlendiriyor.