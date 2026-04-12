Yeni bir çatışma... Senegal, Fas'a karşı hukuki mücadele başlattı

Fas ile Senegallı arasında süren 2025 Afrika Uluslar Kupası ev sahipliği dosyası, iki ülke arasındaki hukuki ve diplomatik gerilimin tırmanması ve Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Patrice Motsepe’nin Afrika futbolunun imajını tehdit eden krizi kontrol altına almak için çabalarını yoğunlaştırmasıyla birlikte, bu hafta kritik bir aşamaya giriyor.

"Foot Mercato" sitesinin bir haberine göre, Senegalli federasyon Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (TAS) itirazda bulunmaya hazırlanırken, gözler Rabat'a çevrilmiş durumda. Rabat'ta, gözaltına alınan Senegalli taraftarların temyiz davası başlıyor ve bu gelişme durumu daha da karmaşık hale getirebilir.

Artan gerginlik

Haftalardır Afrika futbol camiası, spor rekabetinin sınırlarını aşarak siyasi ve hukuki boyutlara ulaşan benzeri görülmemiş bir krizin etkisinde.

17 Mart'ta Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF), final maçında "Teranga Aslanları" oyuncularının sahadan geçici olarak ayrılmasını çekilme olarak değerlendirip Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu Senegal'den alıp Fas'a vermesi üzerine büyük bir tartışma patlak verdi.

Senegal Federasyonu'nun "haksız ve mantıksız" olarak nitelendirdiği karar, federasyonu bu kararı temyiz etmek için Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurmaya itti. Federasyon, "yasal olarak Afrika şampiyonu" olmaya devam ettiğini vurgulayarak, 2026 Dünya Kupası başlamadan önce acil bir karar alınmasını talep etti.

Buna karşılık, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun kurallarına tam olarak bağlı olduğunu vurguladı ve tüm uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde olduğunu teyit ederken, Senegal milli takımı Fransa'da Peru ile oynadığı dostluk maçında elde ettiği "saha" zaferini sembolik kutlamalarla sürdürdü.

CAF'tan yoğun girişimler

Bu gerginliğin ortasında, Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Patrice Motsepe, ortamı yatıştırmak amacıyla diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdı.

Dakar'ı ziyaret edip Senegalli Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile görüştükten sonra, Afrika futbolu için "kurtarma görevi" olarak nitelendirilen bir tur kapsamında Rabat'a gitti.

Motsepe, basın açıklamalarında Afrika Konfederasyonu'nun "kıtadaki futbolun dürüstlüğünü sağlamak" için çalıştığını vurguladı ve finalde yaşananlar ışığında turnuva kurallarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

"Cezalar caydırıcı olmalı, ancak aynı zamanda adalet ve şeffaflığı sağlamak için yasaları iyileştirmeliyiz" dedi.

CAF Başkanı ayrıca, Senegal Futbol Federasyonu'na yöneltilen yolsuzluk suçlamalarını "asılsız iddialar" olarak nitelendirerek reddetti ve 54 üye Afrika federasyonunun itibarını korumanın önemini vurguladı.

Senegalli taraftarların davası

Bu haftanın en önemli olayı, Rabat'ta düzenlenen Afrika Uluslar Kupası finali sonrasında gözaltına alınan 18 Senegalli taraftarın temyiz davasının başlaması oldu.

İlk derece mahkemesi, spor etkinliği sırasında çıkan kargaşa ve şiddetle ilgili suçlamalarla bu taraftarlar hakkında üç ay ile bir yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti.

Tekrarlanan ertelemelerin ardından, temyiz duruşması yarın Pazartesi günü Rabat Temyiz Mahkemesi'nde görülecek. Medya ve diplomatik çevrelerin büyük ilgisiyle takip edilen bu dava, iki ülke arasındaki ilişkiler için yeni bir sınav olarak görülüyor.

Dikkatli insan hakları takibi

Fas Ulusal İnsan Hakları Konseyi ise, şeffaflığı sağlamak ve tutukluların temel haklarına saygı gösterilmesini garanti altına almak amacıyla davanın gidişatını yakından takip ettiğini açıkladı.

Konsey, duruşmalara katıldığını ve dosyalara göz attığını, ayrıca cezaevi yönetiminin huzurunda Olajat Cezaevi'ndeki tutukluları ziyaret ettiğini açıkladı ve sanıkların haklarının ihlaliyle ilgili herhangi bir şikayette bulunmadığını belirtti.

Konsey, denetiminin "masumiyet karinesi, duruşmaların kamuya açık olması ve savunmanın rolünü tam olarak yerine getirebilmesini" sağlamayı amaçladığını vurguladı.

Fas Futbol Federasyonu yargı sürecinin dışında

Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'nun bu davada ne davacı ne de sivil taraf olarak doğrudan bir tarafı olmadığına dikkat çekmek gerekir; bu da davayı herhangi bir resmi spor müdahalesinden uzak, Fas yargı sistemi çerçevesine hapsetmektedir.

Afrika kamuoyu bu haftaki duruşmaların sonucunu beklerken, en önemli soru şu: CAF'ın krizi kontrol altına alma çabaları başarılı olacak mı, yoksa 2025 Afrika Uluslar Kupası, modern Afrika futbol tarihinin en büyük krizinin başlığı olarak kalacak mı?