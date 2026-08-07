Yeni bir bomba: Infantino'nun metresi UEFA'dan "para aldı"

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'nun konumu, Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) genel sekreteri olarak görev yaptığı dönemde duygusal bir ilişki yaşadığı iddia edilen bir kadınla ilgili yeni bir basın ifşasının ardından her zamankinden daha zor bir hale geldi.

İngiliz "Daily Telegraph" gazetesinin bugün cuma günü yayımladığı bir araştırmaya göre, söz konusu kadın, Infantino ile yaşandığı iddia edilen ilişki nedeniyle ayrılmayı kabul etmesinin ardından UEFA'dan on binlerce sterlin aldı.

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Bu gelişme, Infantino'nun Dünya Kupası'nın haklarının bir kısmının satışıyla ilgili tartışmalı planının başarısızlığa uğramasının ardından, görevinden istifa etmesi yönünde zaten artan baskılarla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi.

Infantino'nun UEFA'daki görev dönemindeki davranışlarıyla ilgili bu soruşturmaların, FIFA'nın başındaki geleceğine dair yeni bir incelemenin önünü açması bekleniyor.

Infantino ayrılmaya nasıl zorlanabilir?

"Daily Telegraph", en basit yolun istifa olduğu görüşünde. Bu ihtimal dışlanırsa, en açık mekanizma Mart 2027'deki gelecek seçimlerdir. Yeterli sayıda federasyon ona verdiği desteği çekerse ve güvenilir bir aday ortaya çıkarsa, seçimi kaybedebilir veya aday olmamaya karar verebilir.

FIFA'nın tüzükleri teorik olarak herhangi bir etik ihlaliyle başa çıkacak prosedürler içeriyor; ancak bu haftaki açıklamada dikkat çeken nokta, Uluslararası Federasyon'un hataları kabul etmesine rağmen, "yapılan her şeyin, tamamen FIFA'nın düzenleyici çerçevesine uygun şekilde yapıldığını" vurgulaması.

Bu resmi mekanizmaların dışında, İsviçreli yetkiliye yönelik siyasi baskı, ister dünya liderlerinden ister üye federasyonlardan olsun, dayanılmaz seviyelere ulaşabilir.

Kanada Başbakanı Mark Carney, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'a ve Infantino'ya olan güvenini yitirdiğini açıklayan diğer kişilere katıldı.