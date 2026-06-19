Yeni bir aksilik… İspanya’nın yıldızı Suudi Arabistan maçında forma giyemeyecek

2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda, önümüzdeki Pazar günü Suudi Arabistan ile oynanacak beklenen maçta İspanya milli takımının yıldızlarından birinin yer almayacağı kesinleşti.

İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası serüvenine Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalarak başlarken, Suudi Arabistan Milli Takımı ise Uruguay ile 1-1 berabere kaldı.

"Marca" gazetesi, kısa süre önce Liverpool'a transfer olan İspanyol kanat oyuncusu Víctor Muñoz'un yeni bir sakatlık geçirdiğini bildirdi.

İspanya Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Muñoz ek bir kas sakatlığı geçirdi ve bu durum, La Roja'daki katılımını geciktirecek.

Víctor Muñoz, Dünya Kupası sırasında mümkün olan en kısa sürede sahalara dönebilmek için özel bir hazırlık programı uyguluyordu ve takım arkadaşlarıyla antrenmanlara başlamıştı, ancak yeni bir kas sakatlığı geri dönüşünü geciktirecek.

İspanya Futbol Federasyonu, Muñoz’un ne zaman sahalara döneceğine dair kesin bir zaman çizelgesi olmadığını belirterek, gelecek maçlarda oynama olasılığının durumunun ve semptomlarının seyrine bağlı olduğunu vurguladı.