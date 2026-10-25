Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, yaz transferi Ivan Provedel’e pazar günü Fiorentina ile oynanan Serie A maçında Inter formasıyla ilk kez görev verdi. Chivu, Inter’in lig lideri Lazio ile arasındaki farkı açtırmamaya çalıştığı San Siro’daki karşılaşmada tecrübeli orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan’ı da ilk 11’de sahaya sürdü.

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Provedel, Fiorentina karşısında Inter formasıyla ilk maçına çıkıyor

Inter Milan Teknik Direktörü Cristian Chivu, San Siro'daki Fiorentina maçı için kalede önemli bir değişikliğe giderek ikinci kaleci Ivan Provedel'e Inter formasıyla ilk maçında görev verdi. Provedel, Temmuz 2026'da Lazio'dan üç yıllık sözleşmeyle Inter'e katılmıştı.

32 yaşındaki kaleci, bu sezon şu ana kadar Inter'in bütün maçlarına ilk 11'de başlayan İspanyol kaleci Josep Martinez'in yerini aldı.

Inter, pazar günkü karşılaşmaya Serie A'nın zirvesindeki Lazio ile puanları eşitlemek için galibiyete ihtiyaç duyarak çıkıyor.

Chivu, çocuğu dünyaya gelen Provedel'i övdü

Maç öncesinde DAZNyayınına konuşan Chivu, ailesi için özel bir hafta geçiren Provedel'in antrenmanlardaki istikrarlı çalışmasıyla ilk 11'deki yerini hak ettiğini söyledi. Chivu, “Çocuğunun da dünyaya geldiği bu haftanın ardından ve aylardır yaptığı çalışmalarla Pepo'ya da destek verdiği için Provedel ilk 11'de başlamayı hak ediyor” dedi.

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“Buradan sezon sonuna kadar rotasyon yapmamıza yardımcı olacak.”

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Rumen teknik direktör, “Zor bir maç. Fiorentina iyi çalıştırılan bir takım... Seçme şansımız yok; sahada varımızı yoğumuzu ortaya koymalıyız” diye ekledi.

Mkhitaryan, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansının ardından ilk 11'de

Chivu, Provedel'in ilk maçına çıkmasının yanı sıra çarşamba günü Shakhtar Donetsk karşısında alınan 1-0'lık Şampiyonlar Ligi galibiyetinde belirleyici bir rol oynayan tecrübeli oyun kurucu Henrikh Mkhitaryan'a da orta sahada ilk 11'de yer verdi. Inter 10 kişi oynarken Mkhitaryan, Carlos Augusto'nun golünün asistini yapmıştı.

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Chivu, Mkhitaryan'ı Nicolò Barella ve Hakan Calhanoglu ile birlikte oynatma kararını açıklarken Ermeni futbolcunun yaşıyla ilgili soruları geri çevirdi.

Chivu, “Kimliğe ya da kimin daha önce, kimin daha sonra doğduğuna bakmıyorum” dedi. “Son birkaç kez sahaya çıktığında eksikliğini hissettiğimiz bir şeyler kattı ve ilk 11'de başlamayı hak ediyor.”

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Inter, Lazio üzerindeki baskıyı sürdürmek istiyor

Bu karşılaşma, Lazio'da oynadığı 2023 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı akan oyunda attığı dramatik beraberlik golüyle tanınan Provedel için bir dönüm noktası.

Chivu'nun takımı, zirveyle arasındaki farkı kapatmak için evinde üç puanı hedefliyor.

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Inter, yaklaşan Serie A maçlarına odaklanmadan önce Fiorentina'yı San Siro'da ağırlıyor.