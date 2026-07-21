Hilal kulübü, önümüzdeki yaz transfer döneminde bir oyuncusunun daha ayrıldığını açıkladı. Böylece bu transfer döneminde takımdan ayrılan yedinci isim ortaya çıkmış oldu.

Hilal kulübü resmî sitesi üzerinden yayımladığı açıklamada, oyuncusu Abdulkerim Darsi'nin gelecek sezonun sonuna kadar kiralık olarak Abha takımına transferine onay verdiğini duyurdu.

Darsi'nin ayrılığı, geçen yaz transfer döneminde bir önceki sezonun sonunda eski kulübü Ahli ile sözleşmesinin bitmesinin ardından bonservissiz olarak imzaladığı sözleşmeden yalnızca bir sezon sonra gerçekleşti.

Böylece Darsi, ister sözleşmelerin sona ermesi ister başka kulüplere ayrılış nedeniyle olsun, Hilal'in yeni sezonda kadrosundan çıkardığı yedinci oyuncu oldu.

İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi, kaleci Ahmed Ebu Rasin'i, defans oyuncusu Ali el-Buleyhi'yi ve forvet Abdullah Radif'i takımın Avusturya'daki kampından ayırmıştı.

Buna karşılık, İspanyol defans oyuncusu Pablo Mari sözleşmesinin bitmesinin ardından, Muhammed el-Kahtani ise Kadisiye'ye giderek takımdan ayrıldı. Ayrıca Brezilyalı forvet Marcos Leonardo, Ajax Amsterdam'a transfer oldu.

Hatırlatmak gerekirse, Darsi geçen sezon Hilal ile toplam 510 dakika süre aldığı 28 maçta forma giymiş, bu süre zarfında gol atmayı ya da asist yapmayı başaramamıştı.