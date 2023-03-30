Hayallerimizden asla vazgeçmememiz gerektiğini anlatan bir hikâye.

18 yaşındayken Portekiz futbolunun beşinci liginde amatör takım Uniao Tires için oynarken aynı zamanda bir KFC mağazasında çalışan Udinese yıldızı Beto, şimdi hayallerine kavuşmak üzere.

Udinese'de sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Portekizlinin hayali, millî takımda Cristiano Ronaldo ile birlikte top oynamaktı.

Bu hayale adım adım yaklaşan 25 yaşındaki forvet, GOAL'e konuştu.

Ne söylendi?

Beto, kendisiyle gurur duyduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman olumlu bir zihniyete sahiptim. Uzundum, güçlüydüm, hızlıydım ve bunları kullanmam lazımdı. Eğer yavaşsan, her zaman yavaş kalırsın.

"Bu yüzden bunların, öğrenebileceğim ve geliştirebileceğim şeyler olduğunu düşündüm. Daha sonra öz güvenle gelişmeye başladım. Takım arkadaşlarıma bile 'Futbolcu olacağım' diyordum ve şimdi bundan gurur duyuyorum. Bence siz kendinize inanmazsanız size kimse inanmaz.

"Bir gün, takımla birlikte ısınırken arkadaşlarım benimle bu konuda dalga geçiyorlardı. Ben de onlara, 'Tamam, o zaman bir iddiaya girelim. Beş yıl sonra profesyonel olacağım. Var mısınız?' dedim. 'Tamam, olur' dediler. Sadece dört yıl sonra profesyonel oldum!"

Beto'nun Portekiz Millî Takımı umutları

GOAL, Beto'nun Portekiz'in Euro 2024 Elemeleri için kadroya çağrılmaya çok yakın olduğunu, ancak yeni teknik direktör Roberto Martinez'in, ülkeyi 2022 Dünya Kupası'na götüren kadroya sadık kalma arzusu nedeniyle bunu kaçırdığını biliyor.

Ancak İspanyol hocanın önümüzdeki aylarda daha fazla yeni oyuncuyu kadroya alması bekleniyor ve Beto'nun listenin başında yer alacağına inanılıyor.

Udinese forveti, konuyla ilgili ise şunları söyledi:

"Artık beni takip ettiklerini biliyorum, ama millî takımı çok fazla düşünmemeliyim. Yaklaştım, evet, Dünya Kupası ön kadrosuna çoktan çağrılmıştım. Ancak şimdilik Udinese'ye odaklanmalıyım çünkü burada başarılı olmaya devam edersem beni arayacaklar."

"Kim bilir, bir zamanlar KFC'de çalışan bir adam sonunda Euro 2024'te Portekiz hücumunda Cristiano Ronaldo ile oynayabilir! Bu belki benim için bile çok büyük bir hayal, ama her şey mümkün!"