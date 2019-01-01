Yazın oynanacak tüm futbol turnuvaları
Profesyonel liglerin sona ermesi, futbol sezonunun kapandığını anlamına gelmiyor. Portekiz'de başlayan Uluslar Ligi'nden Afrika Uluslar Kupası'na kadar birçok büyük futbol turnuvası 2019 yazında ekranlarda olacak.
İşte bu yaz oynanacak olan büyük futbol turnuvaları:
1. UEFA Uluslar Ligi finalleri
2. Copa America
3. Afrika Uluslar Kupası
4. Kadınlar Dünya Kupası
5. Altın Kupa
6. U-21 Avrupa Şampiyonası
7. Uluslararası Şampiyonlar Kupası
UEFA Uluslar Ligi finalleri
2018 FIFA Dünya Kupası sonrası Eylül 2018'de başlayan UEFA Uluslar Ligi yarı final karşılaşmaları haziran ayında oynanacak.
A Ligi'nin 4 grubunda birinci olarak çıkan ülkeler, Portekiz'de oynanacak olan yarı final aşamasında karşı karşıya gelecekler. Portekiz, İsviçre ile karşılaşacak. Hollanda ise İngiltere ile mücadele edecek. Üçüncülük maçı Avustralya'da, final maçı ise Şangay'da oynanacak.
|Tarih
|Maç
|Saat
|Stadyum
|5 Haziran
|Portekiz - İsviçre
|20:45
|Dragao Stadyumu, Porto
|6 Haziran
|Hollanda - İngiltere
|20:45
|D. Afonso Henriques Stadyumu, Guimaraes
|9 Haziran
|Üçüncülük maçı
|15:00
|D. Afonso Henriques Stadyumu, Guimaraes
|9 Haziran
|Final
|19:45
|Hongkou Stadyumu, Şangay
Copa America
46’ncı düzenlene Copa America'da Güney Amerika ülkeleri, haziran ve temmuz ayları boyunca kıtasal zafer için kıyasıya mücadele edecek. Karşılaşmalar, TRT Spor'da yayınlanacak.
1989'dan bu yana ilk kez Brezilya'da düzenlenen turnuvada Şili, 2015 ve 2016 yıllarında üst üste şampiyon olmuştu.
14 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında oynanacak olan turnuvada,
A Grubu’nda Brezilya, Bolivya, Peru ve Venezuela,
B Grubu’nda Arjantin, Kolombiya, Paraguay ve Katar,
C Grubu’nda ise Uruguay, Ekvator, Şili ve Japonya yer alıyor.
Açılış maçında Brezilya ile Bolivya karşı karşıya gelecek.
Afrika Uluslar Kupası
32.'si düzenlenen AFCON, Müslüman oyuncuların Ramazan ayında dinlenmeleirne izin vermek amacıyla 1 hafta ertelendiği için 21 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.
Turnuvaya Mısır ev sahipliği yapacak. Mohamed Salah, Sadio Mane, Naby Keita ve Riyad Mahrez gibi birçok Premier Lig yıldızı, AFCON'da forma giyecek. Badou Ndiaye, Mbaye Diagne, Henry Onyekur ve Kameni gibi Süper Lig'de forma giyen isimler de Afrika Uluslar Kupası'nda ülkelerini temsil edecek isimler arasında yer aldı.
İlk kez kış aylarından yaz aylarına alınan turnuva, aynı zamanda ilk kez 24 ülkenin katılımı ile oynanacak.
Gruplar ise şu şekilde:
A Grubu: Mısır, Demokratik Kongo, Uganda, Zimbabve
B Grubu: Nijerya, Gine, Madagaskar, Burundi
C Grubu: Senegal, Cezayir, Kenya, Tanzanya
D Grubu: Fas, Fildişi Sahilleri, Güney Afrika, Namibya
E Grubu: Tunus, Mali, Moritanya, Angola
F Grubu: Kamerun, Gana, Benin, Gine-Bissau
Kadınlar Dünya Kupası
Bu yılın Kadınlar Dünya Kupası, haziran ve temmuz aylarında Fransa'nın farklı şehirlerde düzenlenecek.
Açılış maçında Fransa, Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.
Altın Kupa
Altın Kupa, Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayipler'de bulunan ülkelerinin ulusal futbol takımlarının kendi aralarında düzenlediği bir turnuvadır.
Bu yıl 15 Haziran ve 7 Temmuz tarihleri arasında oynanacak olan Altın Kupa, Amerika Birleşik Devletleri ile Kosta Rika'daki çeşitli şehirlerde düzenlenecek.
Açılış maçlarında Kanada ile Martinik, Meksika ile Küba karşı karşıya gelecek.
U-21 Avrupa Şampiyonası
22.'si düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası, 16 Haziran - 30 Haziran tarihleri arasında İtalya'da gerçekleşecek.
Açılışra Portekiz ve Belçika karşı karşıya gelecek. Ardından İspanya ile İtalya oynayacak.
A Grubu: Belçika, İtalya, Polonya, İspanya
B Grubu: Avusturya, Danimarka, Almanya, Sırbistan
C Grubu: Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Romanya
Uluslararası Şampiyonlar Kupası
Uluslararası Şampiyonlar Kupası, aslen Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da, ancak son zamanlarda Çin, Avustralya ve Meksika gibi ülkelerde de oynanan, Avrupa kulüplerinin sezon öncesi hazırlık maçlarına sahne olan turnuvadır.
Real Madrid, Inter, Bayern, Juventus ve Manchester United gibi Avrupa'nın dev kulüpleri, bu yaz gerçekleşecek olan turnuvada boy gösterecek.
Fikstürün tamamı şu şekilde:
|Tarih
|Maç
|16 Haziran
|Roma vs Chivas
|17 Haziran
|Arsenal vs Bayern
|20 Haziran
|Man Utd vs Inter
|20 Haziran
|Arsenal vs Roma
|20 Haziran
|Benfica vs Chivas
|20 Haziran
|Bayern Munich vs Real Madrid
|21 Haziran
|Juventus vs Tottenham
|21 Haziran
|Real Madrid vs Arsenal
|23 Haziran
|Bayern Munich vs Milan
|23 Haziran
|Chivas vs Atletico Madrid
|24 Haziran
|Juventus vs Inter
|24 Haziran
|Roma vs Benfica
|25 Haziran
|Tottenham vs Man Utd
|26 Haziran
|Real Madrid vs Atletico Madrid
|28 Haziran
|Milan vs Benfica
|3 Ağustos
|Man Utd vs Milan
|4 Ağustos
|Tottenham vs Inter
|10 Ağustos
|Atletico Madrid vs Juventus