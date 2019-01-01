Yazın oynanacak tüm futbol turnuvaları

Kadınlar Dünya Kupası, Copa America, Uluslar Ligi, AFCON ve daha fazlası bu yaz gerçekleşecek.

Profesyonel liglerin sona ermesi, futbol sezonunun kapandığını anlamına gelmiyor. 'de başlayan Uluslar Ligi'nden Afrika Uluslar Kupası'na kadar birçok büyük futbol turnuvası 2019 yazında ekranlarda olacak.

İşte bu yaz oynanacak olan büyük futbol turnuvaları:

1. finalleri

2. Copa America

3. Afrika Uluslar Kupası

4. Kadınlar Dünya Kupası

5. Altın Kupa

6. U-21 Avrupa Şampiyonası

7. Uluslararası Şampiyonlar Kupası

UEFA Uluslar Ligi finalleri

2018 FIFA Dünya Kupası sonrası Eylül 2018'de başlayan UEFA Uluslar Ligi yarı final karşılaşmaları haziran ayında oynanacak.

A Ligi'nin 4 grubunda birinci olarak çıkan ülkeler, Portekiz'de oynanacak olan yarı final aşamasında karşı karşıya gelecekler. Portekiz, İsviçre ile karşılaşacak. ise İngiltere ile mücadele edecek. Üçüncülük maçı 'da, final maçı ise Şangay'da oynanacak.

Tarih Maç Saat Stadyum 5 Haziran Portekiz - İsviçre 20:45 Dragao Stadyumu, 6 Haziran Hollanda - İngiltere 20:45 D. Afonso Henriques Stadyumu, Guimaraes 9 Haziran Üçüncülük maçı 15:00 D. Afonso Henriques Stadyumu, Guimaraes 9 Haziran Final 19:45 Hongkou Stadyumu, Şangay

Copa America

46’ncı düzenlene Copa America'da Güney Amerika ülkeleri, haziran ve temmuz ayları boyunca kıtasal zafer için kıyasıya mücadele edecek. Karşılaşmalar, TRT Spor'da yayınlanacak.

1989'dan bu yana ilk kez 'da düzenlenen turnuvada Şili, 2015 ve 2016 yıllarında üst üste şampiyon olmuştu.

14 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında oynanacak olan turnuvada,

A Grubu’nda Brezilya, , ve ,

B Grubu’nda , , ve ,

C Grubu’nda ise , Ekvator, Şili ve yer alıyor.

Açılış maçında Brezilya ile Bolivya karşı karşıya gelecek.

Afrika Uluslar Kupası

32.'si düzenlenen AFCON, Müslüman oyuncuların Ramazan ayında dinlenmeleirne izin vermek amacıyla 1 hafta ertelendiği için 21 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

Turnuvaya ev sahipliği yapacak. Mohamed Salah, Sadio Mane, Naby Keita ve Riyad Mahrez gibi birçok Premier Lig yıldızı, AFCON'da forma giyecek. Badou Ndiaye, Mbaye Diagne, Henry Onyekur ve Kameni gibi Süper Lig'de forma giyen isimler de Afrika Uluslar Kupası'nda ülkelerini temsil edecek isimler arasında yer aldı.

İlk kez kış aylarından yaz aylarına alınan turnuva, aynı zamanda ilk kez 24 ülkenin katılımı ile oynanacak.

Gruplar ise şu şekilde:

A Grubu: Mısır, Demokratik Kongo, Uganda, Zimbabve

B Grubu: , Gine, Madagaskar, Burundi

C Grubu: , , ,

D Grubu: , Fildişi Sahilleri, , Namibya

E Grubu: , Mali, Moritanya, Angola

F Grubu: Kamerun, , Benin, Gine-Bissau

Kadınlar Dünya Kupası

Bu yılın Kadınlar Dünya Kupası, haziran ve temmuz aylarında 'nın farklı şehirlerde düzenlenecek.

Açılış maçında Fransa, ile karşı karşıya gelecek.

Altın Kupa

Altın Kupa, Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayipler'de bulunan ülkelerinin ulusal futbol takımlarının kendi aralarında düzenlediği bir turnuvadır.

Bu yıl 15 Haziran ve 7 Temmuz tarihleri arasında oynanacak olan Altın Kupa, Amerika Birleşik Devletleri ile Kosta Rika'daki çeşitli şehirlerde düzenlenecek.

Açılış maçlarında Kanada ile Martinik, ile Küba karşı karşıya gelecek.

U-21 Avrupa Şampiyonası

22.'si düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası, 16 Haziran - 30 Haziran tarihleri arasında İtalya'da gerçekleşecek.

Açılışra Portekiz ve karşı karşıya gelecek. Ardından İspanya ile İtalya oynayacak.

A Grubu: Belçika, İtalya, , İspanya

B Grubu: , , ,

C Grubu: , İngiltere, Fransa, Romanya

Uluslararası Şampiyonlar Kupası

Uluslararası Şampiyonlar Kupası, aslen Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da, ancak son zamanlarda Çin, Avustralya ve Meksika gibi ülkelerde de oynanan, Avrupa kulüplerinin sezon öncesi hazırlık maçlarına sahne olan turnuvadır.

, , Bayern, ve gibi Avrupa'nın dev kulüpleri, bu yaz gerçekleşecek olan turnuvada boy gösterecek.

Fikstürün tamamı şu şekilde: