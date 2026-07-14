Yaz transfer dönemi başlamadan önce... Suudi Al-Ahli dördüncü transferini tamamladı

Suudi Al-Ahli Kulübü, henüz resmi olarak başlamamış olmasına rağmen, yaklaşan yaz transfer döneminde dördüncü transferini tamamladı.

Suudi Arabistan Ligi’nde yaz transfer dönemi 22 Temmuz’da başlayacak ve 12 Ekim’de sona erecek.

Buna rağmen Al-Ahli, yaz transfer dönemi başlamadan önce bile güçlü transfer serisine devam etti ve Al-Fateh'ten orta saha oyuncusu Naif Masoud'u kadrosuna katarak dördüncü transferini tamamlamanın eşiğine geldi.

Suudi gazetesi “El Şark El Awsat”, Mesud’un önümüzdeki birkaç saat içinde Portekiz’e uçacağını, burada sağlık kontrolünden geçip Al-Ahli’ye transfer sözleşmesini imzaladıktan sonra takımın yurt dışı kampına katılacağını bildirdi.

Masoud, Abha’dan Suudi kanat oyuncusu Meşal El-Mutairi, Norveç’in Tromsø takımından Gambiyalı savunma oyuncusu Abubakar Sidi Kinteh ve Rusya’nın Krasnodar takımından Ermeni orta saha oyuncusu Edward Spirtzyan’ın transferlerinin ardından Al-Ahli’nin yaz transfer döneminde gerçekleştireceği dördüncü transfer olacak.

Gazeteye göre Al-Ahli, Alman teknik direktör Matthias Jaissle yönetimindeki hazırlık kampında oyuncuların uyum süreci için yeterli zaman ve fırsat yaratmak amacıyla tüm transferlerini erken tamamlamayı hedefliyor.

Naif Mesud, kariyerine El-Kadisiya takımında başladı ve 2020 yılında A takıma yükseldi. Ardından Ocak 2024’te kiralık olarak El-Khaleej’e, aynı yılın yazında ise El-Fath’a transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon boyunca 25 yaşındaki oyuncu, Al-Fateh formasıyla Roshen Ligi ve Khadim Al-Haramain Şerifin Kupası'nda 27 maça çıktı; bu maçlarda sadece bir gol attı ve hiçbir asist yapamadı.