Yaz transfer döneminin lideri Chelsea

Kesenin ağzını açan Chelsea, 247,2 milyon euro'yla transfere en fazla para harcayan kulüp olarak dikkati çekti.

Yaz transfer döneminde en fazla para harcayan futbol kulübü oldu.

Salgın nedeniyle 2019-20 sezonunda futbol liglerin planlanandan geç bitmesiyle sarkan yaz transfer dönemi, 'nin de aralarında bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde sona erdi.

Premier Lig'de 27 Temmuz, 'da 4 Ağustos, 'da 1 Eylül, 'da 15 Temmuz, 'de ise 15 Ağustos'ta başlayan transfer periyodu kapandı.

Rus iş insanı Roman Abramovich'in sahibi olduğu ve eski futbolcusu Frank Lampard'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Chelsea, yaz transfer sezonunda en fazla harcama yapan takımlar arasında başı çekti. Premier Lig'in 4. haftasının ardından 7. sırada yer alan Londra ekibinin kasasından, transfer ettiği 7 isim için 247 milyon 200 bin euro çıktı.

Transfermarkt'ın verilerine göre Chelsea, Kai Havertz için 'e 80, Timo Werner için Leipzig'e 53, Ben Chilwell için 'ye 50,2, Hakim Ziyech için 'a 40, Edouard Mendy için de 'e 24 milyon euro ödedi. Chelsea, Malang Sarr ve Thiago Silva'yı ise bonservis ödemeksizin kadrosuna kattı.

Chelsea'den sonra en fazla para harcayan kulüpler, ve oldu. Manchester City, 156,8 milyon, ayrılmak isteyen yıldız oyuncusu 'yi bu sezon için ikna eden Barcelona ise 124 milyon euro'yu gözden çıkardı.

La Liga'nın son şampiyonu 'in, yaz periyodunda sessiz kalması dikkati çekti. 13 kupayla UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı olan Real Madrid, 1980'den bu yana ilk kez bir transfer dönemini, kadrosuna yeni bir oyuncu katmadan kapattı.

Eflatun-beyazlılar yalnızca geçen sezon kiralık gönderdiği futbolcuları Martin Odegaard, Alvaro Odriozola ve Andriy Lunin'i, A takım kadrosuna dahil etti.

2020 yazının transfer rekoru Havertz'de

Yaz döneminin en flaş transferine ise Alman kulübü Bayer Leverkusen'in forvet oyuncusu Kai Havertz'i renklerine bağlayan Chelsea imza attı.

Chelsea'nin 80 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı 21 yaşındaki Alman milli futbolcu, 2020 yazının en yüksek bonservis bedeline sahip futbolcusu oldu.

Serie A ekipleri ve de yaptığı yüksek bonservis bedelli transferlerle dikkati çekti. Juventus, Barcelona'dan Arthur'u 72 milyon, Napoli ise 'den Victor Osimhen'i 70 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Pandemi, Premier Lig'i pek etkilemedi

Yayın hakkı, lisanslı ürün ve tribün gelirleri sayesinde ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere Premier Lig, yaz dönemindeki transfer giderleri sıralamasında uzun yıllardır elinde tuttuğu liderliği, 2020-21 sezonunda da korudu.

Bu süreçte 1,34 milyar euro'luk transfer harcaması yapan Premier Lig kulüplerini, Serie A (746,84 milyon euro) ve Ligue 1 (433,53) izledi.

Pandemi nedeniyle gelirlerin önemli oranda azalmasının ardından Avrupa'nın önde gelen liglerindeki çoğu kulüp, transfer bütçesini daraltırken, Premier Lig ekiplerinin pek de etkilenmediği görüldü.

2019-20 yaz transfer döneminde 1,56 milyar euro harcayan Premier Lig takımları, daha önceki sezonlarda olduğu gibi 1 milyar euro barajını geçti.

Aynı istatistikte La Liga 1,33 milyardan 411,8 milyona, Serie A 1,19 milyardan 746,84 milyona, Bundesliga 746,95'ten 321,4 milyona, Ligue 1 ise 717,95'ten 433,53 milyon euro'ya geriledi.

Borçları ve UEFA'nın finansal fair play kriterleri nedeniyle zor günler geçiren Süper Lig kulüpleri de 33,24 milyon avroluk transfer harcaması yapabildi. Süper Lig takımları, geçen sezon aynı dönemde 69,7 milyon euro harcamıştı.