Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin yeni sezon başlamadan önce takımın başından beklenmedik bir şekilde ayrılmasının ardından yeni teknik adam arayışını sürdürüyor.

Jaissle, iki tarafın yeni sözleşme şartları üzerinde anlaşmaya varamaması nedeniyle görevinden istifa etti ve Al Ahli'den ayrılarak İngiltere ekibi Newcastle United'ın yolunu tuttu. Raporlara göre Newcastle, Asya şampiyonuna tazminat olarak 11 milyon euro ödeyecek.

Son gelişmelere göre Al Ahli, Al Ittihad'ın eski teknik direktörü Portekizli Nuno Espirito Santo ile anlaşmaya yönelebilir. Nuno Santo, uzun bir sıkıntı döneminin ardından takımla elde ettiği başarılar sayesinde kulüp içinde büyük bir itibara sahip.

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Portekizli teknik direktör, uzun süredir kupa yarışından uzak kalan Al Ittihad'ı 2022-2023 sezonunda lig ve Süper Kupa'yı kazanarak yeniden zafer kürsülerine taşımayı başarmıştı.

Medya mensubu Sami el-Kadi ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın eski yıldızı Khamis el-Zahrani, Nuno Santo'nun önümüzdeki günlerde Jaissle'nin yerine Al Ahli'nin başına geçebileceğini öngörüyor.

Al Ahli'nin adı birçok teknik direktörle anıldı, ancak görevin zorluğu İspanyol Xavi Hernandez ve Marcelino'nun teknik koltuğu reddetmesine yol açtı.



