Son günlerde Suudi Arabistan Milli Takımı kaptanı Salem Al-Dossari hakkında ortaya çıkan tartışmalar, basında yer alan haberlerle son buldu. Bu tartışmalar, Al-Dossari’nin Uruguay maçındaki performans düşüşünün özel ailevi sorunlarla bağlantılı olduğu yönündeki haberlerin yayılmasının ardından başlamıştı.

Yayılan haberlerde, Al-Dossari’nin 2026 Dünya Kupası’ndaki Yeşiller’in açılış maçına, maç öncesinde bir aile ferdinin ameliyat geçirmesi nedeniyle psikolojik baskı altında çıktığı ve bunun sahadaki konsantrasyonunu ve performansını etkilediği belirtilmişti.

Ancak “Al Arabiya” kanalı bu haberlerin doğruluğunu kesin bir şekilde yalanlayarak, Salem Al-Dosari’nin bir aile ferdinin Uruguay maçı öncesinde ameliyat geçirdiği yönündeki iddiaların hiçbir dayanağı olmadığını vurguladı.

Bu yalanlama, maçın ardından sosyal medya ve bazı medya platformlarında yayılan spekülasyonlara son verdi; özellikle de Suudi milli takım kaptanının maçtaki performansı göz önüne alındığında.

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Al-Dossari, 1-1 berabere biten maçın tamamında sahada kaldı, ancak performansı Suudi taraftarlar arasında tartışmalara yol açtı. Birçok kişi, oyuncunun hem driplinglerinde hem de her zaman en önemli silahlarından biri olan hücum ataklarında her zamanki gibi görünmediğini düşündü.

Ayrıca Yunan teknik direktör Georgios Donis, maçın uzun sürelerinde Al-Dosari’nin fiziksel ve teknik performansında düşüş görülmesine rağmen onu maçın son düdüğüne kadar sahada tutması nedeniyle geniş çapta eleştirilere maruz kaldı.Ailevi bir kriz yaşadığına dair haberlerin yalanlanmasıyla birlikte, tartışma yeniden Yeşiller’in kaptanının performansıyla ilgili teknik ve fiziksel yönlere odaklanıyor. Suudi spor camiası ise turnuvanın önümüzdeki maçlarında Al-Dosari’nin nasıl bir tepki vereceğini merakla bekliyor.