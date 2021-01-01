Yayah Kallon'un mücadelelerle dolu öyküsü

Serie A'nın son haftasında Genoa kadrosuna alınan Yayah Kallon'un yaşam öyküsü roman olacak cinsten.

Serie A takımlarından Genoa'nın ligin son haftasında oynayacağı Cagliari karşılaşması için kadroya dahil ettiği altyapı oyuncusu Yayah Kallon, ilginç ve bir o kadar da zorlu yaşam öyküsüyle dikkat çekiyor.

Bir dönem Inter forması giyen Mohamed Kallon ile bir akrabalığı olmasa da ünlü isim gibi Sierra Leone vatandaşı olan Yayah'ın hikayesi birçok insana ilham olabilecek türden.

2001 doğumlu oyuncu henüz 14 yaşında trajik bir kaderden kaçmak için ülkesini terk ederken, tüm Afrika'yı yaya olarak dolaştıktan sonra tekneyle İtalya'da adım attı.

Ülkesinin politik problemlerinin hayatını fazlasıyla zorlaştırdığını belirten 19 yaşındaki yıldız, başlangıçtaki tek amacının bir şekilde hayatta kalmak olduğunu söyledi:

Yaya Kallon ne söyledi?

Sierra Leone'daki terör grupları nedeniyle ülkesinden ayrılmanın tek seçeneği olduğunu belirten Kallon, bu nedenle ailesini ardında bıraktığını söyledi:

"Sierra Leone'de çocukları kaçıran ve onları savaş elemanına dönüştüren terörist bir grup var. Ailem bunun benim de başıma gelmesinden korktuğu için gitmeme izin vermedi. Onları bırakmak çok zordu ve bunu yapmayı hiç istemediğim ama en iyisi buydu."

"Yolculuk kolay olmadı. Yola çıkarken yalnızdım. O zamanlar Fildişi Sahili'nden Senegal'e, Mali'ye birçok farklı ülkeden insanla tanıştım. Aynı dili konuşmasak da bir grubumuz vardı. En kötü zamanlarımızı kesinlikle Libya'da geçirdik.

"Libya'da hiçbir kural yoktu. Ülke silahlarla doluşan çocuklarla doluydu. Tekne yolculuğuna gereken parayı toplamak için ev temizliğinden, duvar ustalığına kadar birçok farklı iş yaptım. Gereken bin dinarı topladığımda soyuldum ve her şeye en baştan başlamak zorunda kaldım."

Kardeşi kaçırıldı

Bingazi'den Trablus'a yaptığı yolculuğu yanındaki dört çocukla birlikte bir arabanın bagajında gerçekleştiren Kallon, bu yolculuk sırasında nefes almakta güçlük çekerken, bu süreçte altı ay boyunca ailesiyle hiç görüşmedi ve kardeşi de terör olayları tarafından kaçırıldı.

Geçtiğimiz yıl fibula kemiği kırılan ve yaşadığı ağır sakatlığa rağmen sahalara geri dönen Kallon, Genoa'nın altyapı takımıyla bu sezon dokuz gol atarken yedi de asist yaptı.

Davide Ballardini'nin görev vermesi halinde zorlu yolculuğuna rağmen Serie A gibi zorlu bir ligde profesyonel futbolcu olma gururunu yaşayacak olan Yayah Kallon'un kariyerinin bundan sonrası da merakla bekleniyor.