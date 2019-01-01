Yassine Benzia, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe'de TFF'ye verilen 28 kişilik kadroya dahil edilmeyen Yassine Benzia'nın menajerinden açıklama geldi...

Fenerbahçe'nin sezon başında Lille'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Yassine Benzia, sezon sonunda takımdan ayrılıyor.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından TFF'ye verilen 28 kişilik kadroya Benzia'nın alınmaması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Benzia'nın menajeri Djibril Niang, konuyla ilgili olarak Haber Global'e yaptığı açıklamada, "Karar alındıktan sonra yapacak bir şey kalmıyor. Oyuncum Haziran'a kadar burada. Sonra Lille'e geri dönecek. Fenerbahçe ile çalışmalarına devam edecek. Tarafımıza gelecek sezon olmayacağımızı ilettiler." ifadelerini kullandı.

24 yaşındakki orta saha oyuncusu, bu sezon şu ana kadar 17'si ilk 11'de olmak üzere görev aldığı 22 resmi maçta rakip fileleri havalandıramazken, 2 asist yapmıştı.