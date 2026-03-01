Goal.com
Yaser Asprilla'nın yeni takımı ortaya çıktı

Ara transfer döneminde Galatasaray'a imza atan Yaser Asprilla'nın yeni sezondaki adresi ortaya çıktı.

Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray’ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Yaser Asprilla hakkında Avrupa basınında yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. 

İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden AS, genç kanat oyuncusunun geleceğine dair dikkat çeken detaylar paylaştı. 

İngiltere ihtimali güçleniyor 

Habere göre Kolombiyalı futbolcu, sezon sonunda yeniden İngiltere’ye dönebilir. Bu kez Asprilla için adı geçen kulüp ise Leeds United. 

Kariyerinde daha önce İngiltere deneyimi yaşayan oyuncunun, yeniden Ada’ya transfer olma ihtimalinin ciddi şekilde değerlendirildiği öne sürüldü. 

Girona beklentisini bulamadı 

İspanyol ekibi Girona, 2024-25 sezonunun başında Asprilla’yı Watford’dan 18 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. Ancak genç oyuncu, La Liga temsilcisinde beklenen çıkışı yapamayınca kulübün projedeki inancının zayıfladığı ifade edildi. 

Galatasaray’da sınırlı süre 

Sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 6 resmi maçta görev alan 22 yaşındaki futbolcu, toplamda 175 dakika sahada kaldı ve skor katkısı üretemedi. Asprilla’nın ilk 11’de başladığı tek karşılaşma ise Türkiye Kupası’nda İstanbulspor ile oynanan mücadele oldu. 

Maaş detayı 

Kulüp tarafından yapılan resmi bildirimde, Asprilla’nın yarım sezonluk maliyetinin 1.2 milyon euro olduğu açıklanmıştı.

