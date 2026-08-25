Yarış kızışıyor: 5 İngiliz kulübü Barcelona oyuncusunun kararını bekliyor

İspanyol Marc Casadó'nun Barcelona dışındaki geleceği artık netleşmeye daha yakın hale geldi. Orta saha oyuncusu teknik direktör Hansi Flick'in planlarının dışında kaldı ve İngiltere Premier Lig kulüplerinin kendisiyle anlaşmaya yönelik ilgisi giderek artarken, oyuncu kariyerine Avrupa içinde devam etmeyi tercih ediyor.

Casadó, önümüzdeki günlerde yeni adresini arıyor. Suudi Ligi kulüplerinden cazip teklifler bulunmasına rağmen, Avrupa futboluna devam etmeyi net bir öncelik olarak belirlemiş durumda.

Nottingham Forest, oyuncuyla anlaşmaya aday en dikkat çekici kulüplerden biriydi. Ardından Sunderland, transfer yarışına güçlü bir şekilde dahil oldu ve raporlar, şu anda oyuncunun transferiyle ilgili görüşmeler yürütüldüğüne işaret ediyor.

Yarış bununla da sınırlı kalmıyor; "Mundo Deportivo" gazetesine göre Casadó'nun adı ayrıca Aston Villa, Newcastle ve Brighton'ın ilgisiyle de anıldı. Bu durum, İspanyol orta saha oyuncusunun transfer dönemi kapanmadan önce elinde bulunan seçeneklerin büyüklüğünü yansıtıyor.

Casadó, yeni sezon için takım kadrosunda bir numara alamadıktan sonra Barcelona'dan ayrılış sinyalleri güçlendi. 17 numaralı forma Gordon'a gitti; bu adım, oyuncunun Flick'in planlarından uzaklaştığını yansıtıyor.

Oyuncunun bu bedelle satılması, Barcelona'ya ek bir mali destek sağlayarak kulübün transfer piyasasındaki hamlelerini tamamlamasına ve yeni sezon için nihai kadrosunu belirlemesine yardımcı olacak.