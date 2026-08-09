Suudi Arabistan ekibi İttihad, yeni sezon öncesinde kadroyu netleştirmeye yönelik hamleleri sürerken, oyuncusu Unai Hernandez'in kiralanması için gelen bir İspanyol teklifini değerlendiriyor.

Suudi Arabistan gazetesi "Al-Riyadiyah"a ulaşan özel kaynaklara göre İttihad, İkinci Lig'de mücadele eden İspanyol ekibi Girona'dan Hernandez'in hizmetlerini almak için bir teklif aldı.

Teklif, oyuncunun baştan tam bir transferini içermiyor; iki taraf, sezon sonunda kalıcı bir anlaşmaya dönüştürülmesi ihtimaliyle birlikte kiralama formülünü değerlendiriyor.

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Aynı kaynaklara göre Girona, Hernandez'in takımda bulunduğu süre boyunca maaşının sınırlı bir bölümünü karşılayacak, maaşının diğer bölümü ise İttihad'ın üzerinde kalacak.

Bu teklif, kulübün oyuncuyu bu yaz İspanya'da gerçekleşen hazırlık döneminden ondan kurtulma umuduyla dışladıktan sonra İttihad yönetiminin kararsızlığını artırıyor; ancak şimdiye kadar uygun teklif bulunamadı. Bu sırada "Kaplanlar" lakaplı sarı-siyahlı ekip sezonuna başlamaya hazırlanıyor.

İttihad kafilesi, önümüzdeki salı günü AFC Şampiyonlar Ligi Elit'e katılım play-off maçında karşılaşacağı BAE ekibi Al-Jazira ile mücadeleye hazırlanmak üzere bugün pazar günü özel bir uçakla Abu Dabi'ye gidiyor.

İttihad, lig şampiyonluğunu Al-Nassr'a, Kral Kupası'nı ise Al-Hilal'e kaptırdığı silik geçen sezonun ardından imajını düzeltmeyi ve doğru rotaya geri dönmeyi umuyor.

İttihad, geçen sezonu Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nde beşinci sırada tamamladı.

Hernandez, İttihad'a Ocak 2025'te Barcelona (B) takımından üç sezonluk bir sözleşmeyle katılmış ve formasıyla 10 maça çıkarak bu maçlarda bir gol atıp 3 asist yapmıştı.

İspanyol oyuncu, geçen sezon Roshn Ligi müsabakalarında sahne almadı; katkısı ise İttihad'ın mağlubiyetle tamamladığı Suudi Süper Kupası yarı finalinde Al-Nassr karşısında oynadığı 8 dakikayla sınırlı kaldı.

Hernandez, daha önce Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab formasıyla bir kiralama deneyimi yaşamış ve bu süreçte çeşitli yerel turnuvalarda 31 maça çıkmış, hücumda ise yalnızca bir gole asist yaparak katkı sağlamıştı.

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