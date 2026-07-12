Yarı finale yükselmenin ardından Tuchel'den ateşli açıklamalar

Alman teknik direktör Thomas Tuchel, İngiltere milli takımının Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda Norveç'i uzatmalarda 2-1 yenerek 2026 Dünya Kupası yarı finaline yükselmesinin ardından ağır bir bomba patlattı. Tarihi başarıya rağmen "zayıf" olarak nitelendirdiği performanstan tamamen memnun olmadığını açıkladı.

Tuchel, İngiliz ITV kanalına yaptığı ateşli açıklamalarda oldukça rahatsız görünüyordu: "Bugün işleri kendimiz için zorlaştırdık. Sonuç harika. Yarı finale yükseldik, bu inanılmaz bir şey, ancak performansımızdan her açıdan memnun değilim. Adanmışlık var, ancak oyun tarzımız nedeniyle işleri kendimiz için büyük ölçüde zorlaştırdık."

Taktik hatalar ve hız eksikliği

Alman teknik direktör sert bir üslupla şunları ekledi: “Taktik hatalar, hız ve tutarlılık eksikliği… Şanslıydık.” Bu sözleriyle, takımı elenmekten kurtaran Jude Bellingham’ın iki golüne rağmen, tur atlamanın ikna edici bir takım performansından çok şansa bağlı olduğunu açıkça ima etti.

Tuchel, zayıf performansın mazereti olarak zihniyet konusunu gündeme getirmeyi reddetti ve sert bir şekilde şöyle dedi: “Zihniyet mi? Bu bir zihniyet meselesi mi? Bu kadar basit mi? Şimdi nasıl zihniyetten bahsedebiliriz? Bu bir zihniyet sorunu değil. Bunu görmezden gelip mazur gösterebiliriz, neden zihniyetten bahsediyoruz ki? Sorun oyunumuzun kalitesinde, bu bir kalite meselesi, daha iyi oynamalıyız.”

Sert eleştiriler arasında heyecan verici bir tur atlama

İngiltere, 36. dakikada Norveçli Andreas Schildrop’un muhteşem golüyle geriye düşmüştü, ancak Bellingham ilk yarının uzatma dakikalarında (45+2) skoru eşitledi; ardından Real Madrid’in orta saha oyuncusu, uzatmaların başında (94. dakika) attığı ikinci golle takımının tur atlamasını garantiledi.

İngiltere, yarı finalde İsviçre ile Arjantin arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.