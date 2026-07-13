Yaralandı mı?.. Bellingham, Arjantin maçı öncesinde İngiltere'de alarm zillerini çaldı

Arjantin basını, İngiltere’nin yıldızı Jude Bellingham’ın, son şampiyon Arjantin ile oynanacak Dünya Kupası yarı final maçından birkaç gün önce sakatlandığını doğruluyor.

ABD'deki Atlanta Stadyumu, önümüzdeki Çarşamba akşamı İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası yarı final maçına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bellingham, uzatmalara uzanan maçta attığı iki golle İngiltere milli takımını çeyrek finalde Norveç'i 2-1 yenerek bir üst tura taşımıştı.

Ancak Bellingham’ın, Norveç maçındaki galibiyetin ardından basın açıklaması yapmak üzere hazırlanırken omzuna dokunduğu görüntüler ortaya çıktı.

Ayrıca, İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel'den talimat alırken kolunun üst kısmını tuttuğu bir fotoğrafta da görüldü.





İngiliz "Metro" gazetesi, Arjantinli TyC Sports kanalına atıfta bulunarak, İngiltere milli takımının sağlık ekibinin Arjantin maçı öncesinde Bellingham'ın durumunu yakından takip ettiğini bildirdi.

Real Madrid yıldızının, Dünya Kupası finaline yükselip İspanya-Fransa maçının galibi ile karşılaşmak amacıyla Arjantin karşısında bandaj takmak zorunda kalabileceği iddia edildi.

Bellingham, Norveç maçı sırasında bir çarpışma yaşadı ve su molası sırasında İngiltere milli takımının fizyoterapisti Steve Kemp ile konuşurken görüldü; maçın geri kalanında da rahatsızlık hissetmeye devam etti.

Bellingham, geçtiğimiz Temmuz ayında omzundan geçirdiği ameliyatın ardından 2025/26 sezonunun başlangıcında kadro dışı kalmış ve bu ameliyat, omzunda büyük bir yara izi bırakmıştı.

Ameliyatın ardından, “Üç Aslanlar”ın yıldızı şöyle konuştu: “Artık ağrının çok şiddetli olmadığı bir aşamaya geldim. Alçı takarak oynamaktan bıktım.”

İngiltere Milli Takımı, Arjantin maçı öncesinde eski Borussia Dortmund oyuncusunun sakatlık endişelerini tamamen ortadan kaldırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Bellingham, 6 golle Dünya Kupası gol krallığı yarışında sıkı bir mücadele veriyor ve Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappé ile Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'nin iki gol gerisinde bulunuyor.