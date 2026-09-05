Yamal, Valencia maçı öncesi Flick'i endişelendiriyor

Barcelona'nın son takım antrenmanında, yıldız oyuncu Lamine Yamal'ın dikkat çeken bir yokluğu yaşandı. Bu antrenman, İspanya La Liga kapsamında yarın pazar günü Mestalla Stadı'nda oynanması planlanan Valencia karşılaşması öncesinde gerçekleşti.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Katalan takımın 10 numaralı formasının sahibi olan ve geçtiğimiz pazartesi Spotify Camp Nou'da Rayo Vallecano karşısında oynanan lig maçında muhteşem bir performans sergileyerek iki harika gol kaydeden oyuncu, teknik direktör Hansi Flick yönetiminde antrenman yapan tüm hazır takım arkadaşlarının aksine spor tesisindeki salonda kaldı.

Hansi Flick'in bugün öğle saatlerinde basın mensupları önünde bir basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor. Toplantıda, Real Madrid'in Real Betis karşısında aldığı yenilginin ardından takımının puan tablosundaki tek başına liderliğini pekiştirebileceği Valencia ve Barcelona karşılaşması hakkında konuşacak. Flick, Lamine Yamal'ın takım antrenmanından yokluğuyla ilgili daha fazla ayrıntı da verebilir.



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