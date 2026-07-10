Yamal, Ronaldo'ya iltifat ediyor: "Brad Pitt'e benziyor"

İspanya Genç Milli Takımı’nın yıldızı Lamine Yamal, birkaç gün önce ülkesinin milli takımı Portekiz’i 2026 Dünya Kupası’ndan elemiş olmasına rağmen Cristiano Ronaldo’ya büyük hayranlığını dile getirdi.

Yamal, basına yaptığı açıklamada, “Haysiyet, bir kişinin bir yere girip, onun varlığının diğerlerinden farklı olduğunu hemen hissetmektir” diyerek, bazı kişilerin ortaya çıktıkları anda olağanüstü bir etkiye sahip olduklarını vurguladı.

Genç Barcelona oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: “Tıpkı bir filmde bir yıldızı görüp ‘Vay canına! Brad Pitt gibi’ dediğiniz gibi.” Ardından bu tanımın futboldaki diğer hiçbir oyuncudan çok Ronaldo’ya uyduğunu belirtti.

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Yamal sözlerine şöyle devam etti: “Futbolda Cristiano, saygınlığın en iyi örneğidir.” Bu sözleriyle, Portekiz kaptanının saha içinde ve dışında sahip olduğu konuma açıkça övgüde bulundu.

Yamal’ın açıklamaları özel bir önem taşıyor, zira kendisi daha önce İspanya milli takımıyla Ronaldo’ya karşı oynamıştı ve turnuvanın en önemli karşılaşmalarından biri olarak kabul edilen maçta, İspanya’nın Portekiz’i mağlup ederek “Denizciler”i Dünya Kupası’ndan elediği kadroda yer almıştı.

İki yıldız arasındaki büyük yaş farkına rağmen Yamal, Ronaldo’ya duyduğu büyük saygıyı vurguladı ve onun etkisinin goller ve istatistiklerin ötesine geçerek, sahadaki varlığı, kişiliği ve bulunduğu her yerde kendini kabul ettirme yeteneğine kadar uzandığını belirtti.