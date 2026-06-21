Yamal: Messi herkesten üstün… Onu taklit etmek imkansız

İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Lamine Yamal, Barcelona efsanesi Lionel Messi ile karşılaştırılmasının zor olduğunu vurguladı.

Yamal, İspanyol "El País" gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Bana karşı üç oyuncu savunma yapıyor. Üç oyuncunun sana karşı savunma yapamayacağı tek yer orta saha. Orada çok fazla oyuncu var ve zamanla ben de orada oynamaya başlayacağım. Çünkü kanatta üç oyuncuyla savunma yapmak çok kolay, ancak orta sahada bana karşı bu şekilde savunma yapamazlar."

Şöyle devam etti: “40 yaşına kadar Leo Messi gibi oynamak mı? İmkansız, imkansız, imkansız. Belki oynarım, ama bu seviyede bu çok, çok, çok zor ve büyük bir istek de olmalı. Bana göre o en iyisi ve bunu kanıtlamaya devam ediyor. Messi’nin herkesten üstün bir özelliği var ve 40 yaşında.”

Şöyle devam etti: “Kendimi insanların gördüğünden çok daha iyi görüyorum. Yolun çok uzun olduğunu ve geliştirmem gereken birçok şey olduğunu biliyorum. İnsanların beni sanki seviyem bu ve iş bittiymiş gibi gördüklerini biliyorum, ama sahip olduğum tüm bu özgüveni pek çok şeyde kullanabilirim. Tekrar ediyorum, önümde uzun bir yol var, geliştirmem gereken çok şey var ve çok, çok, çok fazla futbol var; 18 yaşındayım."

Ve şöyle devam etti: “Hayata bakmanın iki yolu olduğunu düşünüyorum; bir yandan normal bir hayat süren ve sonra sakin bir şekilde lüks yaşamına geçiş yapan insanlar var, diğer yandan da hayatın tadını çıkarmak gerektiğini anlayan ben varım.”

Son olarak şunları söyledi: “İnsanların şu tür şeyleri çok düşündüklerini sanıyorum: ‘Bunu yaparsam ne olur?’, ‘Bu kişiyle tanışırsam ne olur?’, ‘Bu ilişki biterse ne olur?’, ‘Bunu satın alırsam ve sonra istememezsem ne olur?’. Büyüdüğümde, kazanacağım tüm parayı harcamayacağımı düşünüyorum; bunu çocuklarıma bırakma imkânım var ve aynı zamanda hayattan zevk alacağım, çünkü hayatın tadını çıkarmak gerekir.”