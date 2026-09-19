Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, bu yılki Ballon d'Or'u kazanma yolunda Real Madrid'in forveti Kylian Mbappe ile olan rekabeti hakkında konuştu.

Yamal, Ballon d'Or'u hak eden oyuncu hakkında İspanyol "AS" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Onu dünyanın en iyi oyuncusuna verirdim. Kime verecekleri konusuna gelince, bu çok uzun bir tartışma. Açıkçası dünyanın en iyisi olan iki oyuncu olduğuna inanıyorum."

Şöyle devam etti: "Ben ve Mbappe dünyanın en iyileriyiz ve maçları izleyen herkes bunu biliyor. Doğrudan karşılaşmalarımız oldu ve ona karşı her şeyde galip geldim. O çok gol attı ve bu yüzden Pichichi ödülünü kazandı."

Dünya Kupası'nın Ballon d'Or ile ilişkilendirilmesi konusunda ise Yamal şunları belirtti: "Bunu da doğru bulmuyorum, tek bir turnuvanın sana ödülü kazandıracağını düşünmüyorum. Ancak tesadüf, benim Dünya Kupası'nı kazanan milli takımda oynuyor olmam. İngiltere Dünya Kupası'nı kazansaydı bile, yine de şu anda Mbappe ile benim dünyanın en iyileri olduğumuzu söylerdim."

Yıldızlık dünyasında erken parlaması hakkında Barcelona'nın yıldızı şunları söyledi: "Messi ya da Ronaldo gibi büyük yıldızlar vardı, ancak son dönemde bu kadar erken bir yaşta böylesine bir parlaklığın daha önce görülmediğini düşünüyorum. İnsanlar sırf kazandığım için rahata ereceğimi sanıyor, ama futbol tarihinde başarmam gereken daha pek çok şey var."

Lionel Messi'nin Dünya Kupası'ndaki performansı hakkında ise Barcelona'nın yıldızı şu yorumu yaptı: "Herkes onun tarihin en iyisi olduğunu bilmesine rağmen, kimse bu efsanevi performansı beklemiyordu. Bana göre Arjantin'in iyi oyuncuları var, ama Messi herkesin önünde ve bana göre Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusuydu."



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