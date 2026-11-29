Lamine Yamal rekor kırmaya devam ediyor. Yamal, bugün (pazar) La Liga'nın 14. haftasında Barcelona'nın deplasmanda Deportivo La Coruña ile oynadığı maçta takımını öne geçiren golü attı ve 20 yaşına girmeden La Liga'daki gol sayısını 41'e çıkardı.

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Bu golle birlikte 19 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu, Fransız "stats foot" ağının verilerine göre son 30 sezonda Avrupa'nın beş büyük liginde 20 yaşından önce en çok gol atan oyuncular listesinin zirvesinde, Real Madrid'in 27 yaşındaki Fransız yıldızı Kylian Mbappé ile eşitlendi.

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İkiliyi, kariyerinin aynı döneminde 40 gol atan eski Liverpool yıldızı Michael Owen takip ediyor.

Yamal'ın 20 yaşına girmesine 7 aydan fazla süre olduğu düşünüldüğünde, listenin zirvesine tek başına yerleşmesi yalnızca an meselesi.

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Yamal'ın golü, Riazor Stadı'nda oynanan maçın 2. dakikasında geldi. Yamal topu takım arkadaşı Dani Olmo'ya aktarmak istedi ancak Olmo topu bırakınca top ağlara gitti.

Barcelona bugünkü maça 36 puanla La Liga'nın lideri olarak çıktı. Katalan ekibi, ikinci sıradaki Atlético Madrid'in 2, üçüncü sıradaki Real Madrid'in ise 3 puan önündeydi.