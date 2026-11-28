Kylian Mbappe, Real Madrid formasıyla parlamayı sürdürüyor. Fransız yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda 20 gol ve 5 asistle 25 gole katkı vererek Avrupa'nın beş büyük ligindeki oyuncular arasında gole en çok katkı veren ikinci isim oldu.

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Bu istatistikte Mbappe'nin önünde yalnızca Barcelona'nın genç İspanyol kanat oyuncusu Lamine Yamal bulunuyor. Opta'ya göre Yamal, 26 gole katkı verdi (13 gol attı, 13 asist yaptı).

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Fransız golcünün rakamları bununla da sınırlı kalmadı. Mbappe, Real Madrid formasıyla La Liga'da yalnızca 79 maçta 70 gole ulaştı.

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Böylece Mbappe, 2017'de aynı sayıya ulaşmak için o da 79 maça ihtiyaç duyan eski Barcelona golcüsü Uruguaylı Luis Suarez'den bu yana ligde bu sayıya en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

Mbappe, 2024 yazında Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Real Madrid'e katılmış ve takımdaki gol serüvenine UEFA Süper Kupası'nda Atalanta'ya attığı golle başlamıştı.

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Fransız yıldız, Real Madrid'deki ilk sezonuna güçlü bir başlangıç yaptı. Tüm kulvarlarda 59 maçta 44 gol atarak Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Mbappe, ardından bir sonraki sezonda da yüksek gol ortalamasını sürdürerek 42 gol kaydetti.

Nisan 2026'da Real Madrid formasıyla 116 maçta 100 gole ulaşan Mbappe, bu sezon da gol hanesini kabartmayı sürdürerek Avrupa futbolunun en önemli golcülerinden biri olduğunu kanıtladı.

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Kylian Mbappe, cumartesi günü Santiago Bernabeu'da oynanan ve Real Madrid'in 2-1 yenildiği La Liga 14. hafta maçında Deportivo Alaves karşısında farkı azaltan golü attı.

Mbappe'nin golü, Jude Bellingham'ın pasının ardından ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşla geldi.

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Alaves'i 22. dakikada Toni Martinez öne geçirmişti. Martinez, kaleci Thibaut Courtois'ya pas vermeyi başaramayan Dean Huijsen'in savunma hatasından yararlandı.

Real Madrid'in diğer stoperi Ibrahima Konate, Martinez'in şutunu uzaklaştırmaya çalıştı ancak ona çarpan top, Konate müdahale edemeden kale çizgisini geçti.

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Konate'nin uzaklaştırmasının ardından topu ağlara gönderen Mariano Diaz, eski takımı Real Madrid'in taraftarlarından özür diledi ancak gol sonunda Martinez'e yazıldı.

Deportivo Alaves, 61. dakikada Angel Perez'in attığı ikinci golle ev sahibi Real Madrid karşısında farkı ikiye çıkardı.

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Gol, Mariano Diaz'ın asistiyle geldi. Bu pası iyi değerlendiren Perez, kaleci Thibaut Courtois'yı çalımladıktan sonra, konuk takımın bir golünde yine sorumluluk payı bulunan Dean Huijsen'in önünde topu ağlara gönderdi.

