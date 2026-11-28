Faslı forvet Yassir Zabiri, Racing Santander'daki dikkat çekici performansını sürdürüyor. Genç golcü, dün akşam (Cuma) La Liga'nın 14. haftasında Levante'nin 3-1 yenildiği maçta yine fileleri havalandırdı. Bu golle ligdeki gol sayısını 12'ye çıkaran Zabiri, tarihi rakamlara yaklaştı.

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Zabiri, Real Madrid ve Barcelona dışından La Liga'nın ilk 14 haftasında 12 gole ulaşan ilk oyuncu oldu. Bunu en son 2013-2014 sezonunda Atlético Madrid forması giyen Brezilyalı-İspanyol Diego Costa başarmıştı. Costa, ligin aynı aşamasında 14 gol atmıştı.

Faslı forvet, ligin bu aşamasında bir Afrikalı oyuncunun ulaştığı en iyi gol sayısını da yakaladı. Bu alanda daha iyi bir performans en son 2008-2009 sezonunda Barcelona formasıyla 14 gol atan Kamerunlu Samuel Eto'o tarafından sergilenmişti.

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Zabiri'nin 12. golü, Ciudad de Valencia Stadı'nda oynanan deplasman maçında Levante'ye karşı geldi. Ev sahibi ekip, 42. dakikada Iván Romero'nun golüyle öne geçti.

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Racing Santander ikinci yarıda skoru lehine çevirdi. Pablo García, 66. dakikada attığı sert şutla durumu eşitledi.

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Şanssız anlar da yaşayan Zabiri'nin bir denemesi direkten döndü. Ancak Faslı golcü, iki dakika sonra, 81. dakikada Íñigo Vicente'nin pasını değerlendirerek takımını öne geçiren golü kaydetti.

Uzatmaların beşinci dakikasında yeniden sahneye çıkan Pablo García, maçtaki ikinci, takımının ise üçüncü golünü atarak Racing Santander'ın galibiyetini garantiledi.

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La Liga gol krallığı yarışında Zabiri, 12 golle üçüncü sırada yer alıyor. Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu Raphinha 15 golle zirvede bulunurken, Real Madrid'in Fransız golcüsü Kylian Mbappé 13 golle ikinci sırada.

Ancak Faslı forvet, penaltılar hariç tutulduğunda açık oyundan atılan gollerde Raphinha ile birlikte zirvede yer alıyor. Zabiri 12 golünün hiçbirini penaltıdan atmazken, Raphinha ve Mbappé penaltıdan üçer gol kaydetti.

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Mohammed VI Akademisi'nden İspanya'da parlamaya

Yassir Zabiri, 23 Şubat 2005'te Fas'ın Marakeş kentinde doğdu. Futbol kariyerine Mohammed VI Futbol Akademisi'nde başlayan Zabiri, ardından Union Touarga'ya transfer oldu. Profesyonel kariyerindeki ilk maçlarına Ocak 2024'te bu takımda çıkan oyuncu, 11 maçta üç gol attı.

Faslı forvet, 2024 yazında Portekiz ekibi Famalicão'ya transfer oldu. Şili'de düzenlenen 2025 Dünya Gençler Kupası'nda büyük ilgi toplamasının ardından Şubat 2026'da Fransız kulübü Rennes ile 2029'a kadar sözleşme imzaladı.

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Zabiri, Fas'ın tarihinde ilk kez kazandığı 20 Yaş Altı Dünya Kupası zaferinin en parlak yıldızlarından biriydi. Turnuvada 5 gol atarak gol kralı olan Zabiri, Arjantin'e karşı oynanan finalde (2-0) iki golü de kaydetti.

Zabiri, daha fazla süre alma ve gelişme fırsatı bulmak amacıyla 2026 yazında kiralık olarak Racing Santander'a katıldı.

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Ancak Faslı milli oyuncu kısa sürede beklentilerin ötesine geçerek İspanya Ligi'nin en dikkat çekici hücum oyuncularından biri haline geldi.