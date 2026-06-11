İspanya, önümüzdeki Pazartesi günü oynanacak ve 2026 Dünya Kupası 8. Grubu'nun açılışını oluşturacak Yeşil Burun Adaları maçı öncesinde çifte müjde aldı.

İspanyol "Cadena SER" kanalına göre, kanat oyuncuları Lamine Yamal ve Nico Williams, "La Roja"nın açılış maçında forma giymeye hazır hale geldi.

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Ancak kanal, Yamal ve Williams'ın katılımının başlangıçta sınırlı olabileceğini ve grup aşamasının ilk turunda risk almamak için yedek kulübesinde kalacaklarını belirtti.

18 yaşındaki Lamine Yamal, geçtiğimiz Nisan ayında Barcelona formasıyla oynarken diz arkasından sakatlandı ve Dünya Kupası hazırlık dönemine kadar uyluk problemleri yaşadı.

Athletic Bilbao'nun kanat oyuncusu Niko Williams ise sezon sonunda kas sakatlığı geçirdi ve milli takımda yoğun bir rehabilitasyon programına tabi tutuldu.

İspanya milli takımı, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay ile birlikte H Grubu'nda yer alıyor.

Kaabo (Dünya Kupası'na ilk kez katılan) ile oynanacak maç, kağıt üzerinde İspanya için nispeten en kolay maç olarak görülüyor. Ardından 21 Haziran'da Suudi Arabistan ve 26 Haziran'da Uruguay ile karşılaşacak.