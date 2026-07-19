Yamal'ın tılsımı... İspanya'ya Dünya Kupası'nı müjdeleyen rekor bir rakam

Bu Pazar akşamı İspanya ile Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finalinde tüm gözler genç yıldız Lamine Yamal’a çevrilmiş durumda.

Yamal, 32'li turda Avusturya karşısında maçın en iyi oyuncusu ödülünü kazanmış ve çeyrek finalde Belçika karşısında da aynı başarıyı tekrarlamıştı.

Bununla birlikte, Fransa ile oynanan yarı final maçında, La Roja'nın ilk golünü getiren penaltıyı kazandırdı ve takımının finale yükselmesinin önünü açtı.

"Sport" gazetesi, Yamal'ın bireysel performansının ötesinde, büyük maçlarda da dikkat çekici istatistiklere sahip olduğunu belirtti.

"Opta" ağına göre, Yamal, İspanya formasıyla Euro ve Dünya Kupası turnuvalarında ilk 11'de yer aldığı maçlarda arka arkaya galibiyetler alarak tam puan elde etti; bu, herhangi bir Avrupalı oyuncu için eşi benzeri görülmemiş bir rekor.

Yamal'ın Euro 2024 ve 2026 Dünya Kupası arasında ilk 11'de oynadığı 12 maçta elde ettiği galibiyet sayısı şu anda 12'ye yükseldi; bu da %100'lük bir galibiyet oranı anlamına geliyor.

Bu istatistik, tek istisnalar göz önüne alındığında daha da büyük bir değer kazanıyor; zira İspanya, büyük turnuvalarda Lamine'nin ilk 11'de yer almadığı iki maçtan birinde galip gelemedi: 2024 Avrupa Şampiyonası’nın üçüncü turunda, Lamine’nin dinlendirildiği maçta Arnavutluk’a karşı 1-0 galibiyet ve 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçında Yeşil Burun Adaları karşısında alınan golsüz beraberlik.