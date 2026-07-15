Yamal’ın Ronaldo’nun rekorunu silmesine 90 dakika kaldı

Lamine Yamal’ı tarihi bir başarıdan ayıran tek şey, Dünya Kupası finali.

Sezon boyunca Barcelona formasıyla gözleri üzerine çeken ve ardından 2026 Dünya Kupası'nda da parlak performansını sürdüren genç İspanyol yıldız, final maçında görevini başarıyla tamamlayabilirse, futbol tarihine uzun yıllar boyunca adını yazdıracak bir başarıya imza atacak.

İspanya, yarı finalde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Böylece "La Roja", Arjantin ile İngiltere arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak ve bu maç, Yamal'a kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandırabilir.

Hedef sadece Dünya Kupası'nı kaldırmakla sınırlı değil; 19 yaşındaki yıldız, Barcelona formasıyla geçirdiği başarılı sezonun ardından, La Liga ve Süper Kupa şampiyonluklarının yanı sıra kendisini dünyanın en iyi oyuncuları arasına sokan bireysel istatistikleriyle, 2026 Altın Top ödülünü kazanma yolunda bu zafer bir kapı açabilir.

Altın Top ödül töreni 26 Ekim’de düzenlenecek. Yamal ödülü kazanırsa, 19 yaş 105 gün ile ödülün tarihindeki en genç kazanan olacak ve 1997'den beri Brezilyalı efsane Ronaldo Nazário'nun elinde bulunan rekoru geçecek. Ronaldo, o yıl 21 yaş 95 günken ödülü kazanmıştı.

Yamal, geçen yıl Altın Top sıralamasında ikinci sırada kalmıştı; ancak Barcelona’da geçirdiği olağanüstü sezon ve İspanya milli takımıyla Dünya Kupası finaline ulaşması sayesinde bu yılki yarışmaya daha güçlü bir aday olarak giriyor.

İspanyol yıldızı, sadece milli takımında şan ve şöhret kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda Altın Top tarihine yeni bir sayfa açmasına da yol açabilecek bir dünya şampiyonluğuna artık sadece 90 dakika uzaklıkta.

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