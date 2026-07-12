Yamal’ın hakimiyeti… Kurban Mbappé’yi kuşatan kara düğüm

Futbolseverler, Salı akşamı oynanacak 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya arasında gerçekleşecek maçı heyecanla bekliyor.

Fransız milli takımı, Fas'ı 2-0 yenerek yarı finale yükselirken, İspanya ise Belçika'yı 2-1 mağlup ederek heyecan verici bir galibiyetle tur atladı.

"L'Équipe" gazetesi, Les Bleus'un kaptanı Kylian Mbappé'nin kendisini takip eden olumsuz bir istatistiği silmeye çalışacağını belirtti. Zira hem kulüp hem de milli takım düzeyinde Lamine Yamal ile karşılaştığı 5 eleme maçının hepsini kaybetti.

Yamal, kulüp veya milli takım düzeyinde Mbappé ile tek maçlık tüm doğrudan eleme karşılaşmalarında üstünlük sağladı.

İspanya milli takımı karşısında Mbappé, yarı finalde arka arkaya iki yenilgi aldı; ilki Euro 2024'te (1-2), ikincisi ise geçen yıl Avrupa Uluslar Ligi'nde (4-5) oldu.

Kulüp düzeyinde ise Real Madrid’in yıldızı daha fazla başarı elde edemedi; Lamine Yamal’ın liderliğindeki Barcelona’ya karşı 3 final maçını kaybetti.

Kylian Mbappé, 2025 İspanya Kralı Kupası finalini 2-3'lük skorla kaybetti; ardından 2025 ve 2026 yıllarında İspanya Süper Kupası finallerini sırasıyla 2-5 ve 2-3'lük skorlarla kaybetti.

L'Équipe, "Mbappé'nin eleme maçında Yamal'ı geride bıraktığı tek sefer, 2023-2024 sezonunda çift ayaklı sistemle oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline dayanıyor. O zaman Paris Saint-Germain, kendi sahasında oynanan ilk maçı 3-2 kaybetmiş, ancak İspanya’da oynanan rövanş maçını 4-1 kazanarak turu geçmişti."