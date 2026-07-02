Yamal'ın durumu nedir? İspanya ve Avusturya maçlarının resmi kadroları

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, bugün Perşembe akşamı Dünya Kupası 32'li turunda Avusturya ile oynanacak maçın kadrosunu açıkladı.

De la Fuente, bugünkü maçta Matador'un ilk on birinde en önemli yıldızı Lamine Yamal'a yer verirken, Avusturya milli takımının kadrosunda ise David Alaba ve Konrad Laimer başı çekiyor.

İspanya milli takımının kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Unai Simón

Defans: Mark Kokorela, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Kubarsi

Orta saha: Rodri, Dani Olmo, Pedri

Forvet: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena

Avusturya'nın kadrosu ise şu şekildeydi:

Alexander Schlager, Stefan Busch, David Alaba, Kevin Danso, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Xavier Schlager, Nicolas Seewald, Paul Wanner, Michael Gregoritsch