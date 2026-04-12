Yamal'ın çalımları Mbappé ve Vinícius'u zor durumda bıraktı

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, özellikle dün Cumartesi günü oynanan Katalonya derbisindeki muhteşem performansının ardından, Katalan kulübünde olağanüstü bir dönem geçiriyor.

Yamal, Espanyol karşısında bir gol atıp iki asist yapmanın yanı sıra başarılı driplingleriyle de etkileyici bir performans sergiledi.

Lamine Yamal, La Liga golcü sıralamasında 15 golle dördüncü sıraya yükseldi.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Yamal'ın Atlético Madrid ve Espanyol'a karşı oynanan son iki maçta 16 dripling yaptığını belirtti. Bu rakam, Real Madrid'in ikilisi Kylian Mbappé ve Vinícius Júnior'un Bayern Münih ve Girona'ya karşı yaptıkları toplam 13 driplingi aşıyor.

Katalan ekibinin 9 puan farkla liderlik koltuğunda oturmasıyla, Lamine Yamal 19 yaşına basmadan La Liga'da üçüncü şampiyonluğunu kazanmaya doğru ilerliyor gibi görünüyor.

Ayrıca okuyun

