Yamal'ın babası: Lamine, 2007'de Messi'ye bereket getirdi

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, en parlak hayallerinden birini 19 yaşında gerçekleştirerek İspanya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandıktan sonra mutluluk ve tatmin dolu günler yaşıyor.

Yamal'ın Dünya Kupası'ndaki yolculuğu hiç de kolay değildi; özellikle de İspanya Milli Takımı'nın kampına sol arka uyluk kasındaki bir sakatlıktan iyileşme sürecindeyken katıldığı düşünülürse.

"Sport" gazetesi, Yamal'ın babası Mounir Nasraoui'nin Mundo Deportivo'ya yaptığı açıklamaları yayımladı. Nasraoui şöyle dedi: "Doğduğu andan itibaren onun bir yıldız olacağını biliyordum. Her baba bunu hisseder ve her baba oğlunun en iyisi olmasını diler."

Nasraoui, hayattaki başlıca hedeflerinden birinin Lamine'i yeşil sahanın içinde ve dışında mutlu görmek olduğunu vurguladı.

Oyuncunun babası, oğlunu överek şunları ekledi: "O her şeyde en iyisi; sadece futbolda değil, sevgide, bir insan olarak ve her konuda. Bunun temel nedeni ise Allah'ın bir lütfuna mazhar olması; bu son derece önemli ve takdir edilmesi gereken bir şey."

Rocafonda mahallesindeki hayatın doğasına dair ise şöyle konuştu: "Bu mahalle dünyanın ve İspanya'nın en iyisi, çünkü hepimiz eşitiz ve herkese aynı sevgiyi taşıyoruz. Yaşasın Rocafonda 304, herkes için bir sembol ve bir referans noktası."

Ayrıca 2007 yılında Sport gazetesinin UNICEF ile iş birliğiyle düzenlediği bir kampanyada Lamine ile Lionel Messi'yi bir araya getiren o meşhur fotoğrafa da değindi.

Mounir Nasraoui şöyle dedi: "Belki de Messi'ye o lütfu bahşeden Lamine'in kendisiydi; o fotoğraf hayattaki güzel bir tesadüften ibaretti."