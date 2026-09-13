2026 Ballon d'Or mücadelesi bu kez her zamankinden daha çekişmeli geliyor ve özellikle Lamine Yamal ile Kylian Mbappe arasında ortam erkenden kızışmaya başladı.

Barcelona'nın yıldızı Yamal, Movistar üzerinden yayınlanan El Mundo de Valdano programında, önümüzdeki cuma günü yayınlanacak bir röportajda konuştu ve bu kez Ballon d'Or'u kazanmayı hak ettiğini düşündüğü oyuncu konusunda belki de her zamankinden daha netti.

Sport gazetesi, Yamal'ın açıklamalarını yayınladı. Yamal şöyle konuştu: "Ballon d'Or'u kime verirdim? Açıkçası dünyanın en iyisi olan belki sadece iki oyuncu olduğunu düşünüyorum, ama bu yıl onu hak eden benim."

Yamal, "Bana göre en iyi iki oyuncu benim ve Kylian Mbappe. Maçları izleyen herkes bunu biliyor" diye vurguladı.

Mbappe ise birkaç gün önce şunları söylemişti: "Ballon d'Or'un farklı bir oyuncuyu ödüllendirmesi gerektiğini her zaman düşündüm. Elbette takımsal bir yön var ve bu önemli, çünkü futbol takım sporu. Ama bu bireysel bir ödül."

Mbappe, kendi sezonundan bahsederken daha da kararlıydı: "Bu yıl farklı şeyler ortaya koyduğumu düşünüyorum. Bu yüzden Ballon d'Or'u kazanabileceğimi düşünüyorum."

Yamal, İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanma başarısının yanı sıra Barcelona ile La Liga şampiyonluğunu da kucaklamış durumda. Mbappe ise Dünya Kupası'nda gol patlaması yaşadı ve turnuvanın tarihi gol kralı oldu.

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